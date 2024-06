Tottenham Hotspur voit sept joueurs participer à l’Euro et à la Copa America

La compétition internationale démarre en Allemagne (Euros) et aux États-Unis d’Amérique (Copa América) et ainsi Tottenham Hotspur voit sept de ses joueurs représenter leur pays au plus haut niveau.

Mickey van de Ven représentera les Pays-Bas alors que l’équipe néerlandaise débutera sa campagne d’Euro contre la Pologne dimanche à 9 heures HNE.

Radu Drăgușin représentera la Roumanie alors que l’équipe roumaine débutera sa phase de groupes avec un match contre l’Ukraine lundi à 9 heures.

Pierre-Emile Højbjerg et l’équipe du Danemark débutent la phase de groupes avec un match contre la Slovénie, dont le coup d’envoi est donné dimanche à midi.

Guglielmo Vicario et l’Italie, championne en titre de l’UEFA Euro, ouvrent la défense du trophée avec un coup d’envoi à 15 heures contre l’Albanie samedi.

De l’autre côté de l’océan et dispersés à travers les États-Unis, les Spurs verront trois Sud-Américains participer à la CONMEBOL Copa América

Rodrigo Bentancur et l’équipe uruguayenne ouvrent la phase de groupes avec un match contre le Panama au MetLife Stadium à 21 heures le 23 juin.

Cristian Romero et Giovani Lo Celso représentent les champions de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et les vainqueurs en titre de la CONMEBOL Copa América d’Argentine. Le coup d’envoi de la CONMEBOL Copa América verra l’Argentine affronter le Canada au stade Mercedes Benz à 20 heures le 20 juin.

Tous les matchs du Championnat d’Europe de l’UEFA et de la CONMEBOL Copa América seront diffusés sur FOX et FS1.