Tottenham Hotspur veut dépenser l’argent de Harry Kane sur la superstar canadienne pour raviver son étincelle: rapport

Tottenham Hotspur pourrait se tourner vers une superstar canadienne pour remplacer Harry Kane, alors qu’Ange Postecoglou cherche à remplacer son attaquant vedette sortant avant la fermeture du mercato dans quinze jours seulement.

Le buteur de tous les temps, Kane, est parti pour le Bayern Munich la semaine dernière et fait ses débuts en Bundesliga ce soir contre le Werder Brême. Tottenham a dû compter sur le duo défensif Cristian Romero et Emerson Royal pour marquer les buts lors de leur match nul 2-2 contre Brentford.

Richarlison, l’attaquant à gros budget de l’été dernier, a eu du mal à l’avant et avec Postecoglu désireux d’investir une bonne partie des honoraires que Tottenham a reçus pour Kane, un nouvel attaquant est imminent.

Tottenham a raté Kane samedi (Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

Le Lillois Jonathan David est apparu comme une cible potentielle selon Fabrice Romano. Bien que tous les rapports suggèrent que rien n’est avancé pour l’attaquant qui a marqué 26 buts dans toutes les compétitions en France la saison dernière, on pense que David était une cible privilégiée du directeur sportif sortant Fabio Paratici.

Des rumeurs circulent selon lesquelles la partie française veut un peu plus de 50 millions de livres sterling pour l’attaquant qui est susceptible d’être plus demandé et pourrait exiger des frais plus élevés plus sa bonne forme se prolonge, ce qui signifie que l’équipe du nord de Londres pourrait plonger avant la fin de la fenêtre. .

L’attaquant d’origine américaine compte également 25 buts au niveau international senior pour le Canada depuis ses débuts en 2018, et il n’a cessé de se renforcer depuis qu’il a quitté l’équipe belge de Gand pour Lille en 2020.

Postecoglou s’est déjà renforcé dans les zones offensives, mais à l’exception du jeune adolescent Alejo Veliz, il n’a pas ajouté d’avant-centre éprouvé à son équipe, mais James Maddison et Manor Solomon ont franchi la porte.

Jonathan David est recherché par Tottenham (Crédit image : Matthew Ashton – AMA/Getty Images)

Alors que Tottenham cherche désespérément à remplacer les buts de Kane dans l’attaque, David pourrait bien être un nom à surveiller au cours des deux prochaines semaines si Daniel Levy décide de sanctionner une signature à gros budget pour compenser le départ de Kane.

David est valorisé à 60 millions d’euros par Marché des transferts.

