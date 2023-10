Tottenham Hotspur cherchera à capitaliser sur sa position en Premier League cette saison en signant une déclaration en janvier.

Actuellement en tête du classement, Tottenham Hotspur ressemble à un club transformé sous la direction d’Ange Postecoglou. James Maddison s’est rapidement installé dans le nord de Londres, tandis que Micky van de Ven et Guglielmo Vicario ont également été des recrues impressionnantes.

La hiérarchie des Spurs ne veut pas laisser passer cette opportunité et est prête à fournir à Postecoglou une cagnotte de transfert considérable en janvier. L’Australien a identifié le joueur idéal pour intégrer directement son équipe, signalant une énorme déclaration d’intention.

Selon un média italien Calciomercatoweb, Tottenham Hotspur cherche à battre un certain nombre de clubs de Premier League grâce à la signature de Federico Chiesa de la Juventus lors de la prochaine fenêtre de transfert.

La Juventus serait également prête à vendre l’Italien en janvier pour environ 50 millions de livres sterling, en raison de ses problèmes financiers actuels. Et ce malgré le fait que l’attaquant ait débuté la saison 2023/24 avec quatre buts et une passe décisive en huit matchs de Serie A.

C’est particulièrement impressionnant étant donné que Chiesa a raté la quasi-totalité de 2022 en raison d’une blessure aux ligaments croisés, qui a entravé sa progression et a coïncidé avec la mauvaise forme de la Juventus.

Capable de jouer sur l’aile ou en tant qu’attaquant, Chiesa s’intégrerait parfaitement dans l’équipe fluide de Tottenham Hotspur de Postecoglou. Les joueurs se déplacent parfois librement sur le terrain pour créer de l’espace pour les autres, ce pour quoi Chiesa est particulièrement doué grâce à ses connaissances tactiques et ses capacités techniques.

Évalué à seulement 40 millions de livres sterling par Marché de transfert, Chiesa n’aura plus que 18 mois de contrat en janvier. La Juventus espère cependant gagner un peu plus d’argent en vendant le joueur de 26 ans, des équipes telles que Newcastle United, Chelsea et Liverpool seraient toutes intéressées à le signer.

Les Spurs semblent être l’équipe la plus susceptible d’obtenir la signature de Chiesa, même si, selon les rapports, leur trajectoire en tant que club est la plus prometteuse pour l’attaquant italien.

