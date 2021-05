Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust va rencontrer le conseil d’administration du club | Actualités du football

Le Tottenham Hotspur Supporters ‘Trust rencontrera mardi le conseil d’administration du club dans le but de réparer une relation endommagée.

Le groupe de fans a été en désaccord avec le club après son implication dans l’échec de la Super League européenne, avec un va-et-vient du public au cours des deux dernières semaines.

THST a appelé à la démission du conseil d’administration des Spurs et a refusé de les rencontrer à la suite de l’ESL, une décision qui a été critiquée par le club cette semaine.

Dans la même annonce, les Spurs ont révélé qu’ils présentaient un représentant élu des fans à leur conseil d’administration et que les deux parties se rencontreraient maintenant pour en discuter.

Un tweet sur le compte de THST disait: « Nous avons convenu avec @SpursOfficial que les représentants du conseil d’administration de THFC rencontreront les représentants du conseil d’administration de @THSTOfficial le mardi 18 mai pour discuter des propositions du club pour un comité consultatif et une représentation des fans au niveau du conseil.

« Nous mettrons à jour les membres THST dès que possible après la réunion. »

Les fans des Spurs ont prévu un certain nombre de manifestations pour montrer leur mécontentement à l’égard du président Daniel Levy et des propriétaires ENIC, une se produisant avant un récent match de Premier League avec Southampton et une autre samedi midi.