Tottenham Hotspur subit DEUX revers majeurs dans la recherche d’un nouveau manager: rapport

Tottenham Hotspur fait face à de nouvelles difficultés dans sa recherche d’un nouveau manager, plusieurs candidats soulignant leur intention de rester dans leur club actuel au-delà de l’été.

Malgré la séparation de l’ancien patron Antonio Conte en mars, les Spurs ne semblent pas plus près de nommer un nouvel entraîneur-chef avant la saison 2023/24.

Le mois dernier, les Spurs ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient plus intéressés à poursuivre Julian Nagelsmann, Arne Slot, Roberto De Zerbi, Ruben Amorim et Xabi Alonso apparaissant tous comme des candidats préférés sur leur liste de sélection.

Cependant, ils ont subi des revers sur deux de ces patrons sur leur liste restreinte au cours des dernières 24 heures.

S’exprimant avant le match retour de la demi-finale retour de la Ligue Europa du Bayer Leverkusen contre la Roma jeudi soir, Alonso a confirmé son intention de rester à la tête de l’équipe allemande la saison prochaine.

« Je suis très content de l’équipe et du club », a déclaré Alonso. « Je ne m’inquiète pas pour mon avenir. Je me concentre pleinement sur ce que je veux et j’en ai discuté avec tous ceux qui ont besoin de savoir.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait en charge de Leverkusen jusqu’en 2024 au moins, date à laquelle son contrat court jusqu’à, Alonso a répondu: « Oui, c’est exact. »

Pendant ce temps, Arne Slot devrait se voir offrir un nouveau contrat exceptionnel pour rester à la barre de Feyenoord, selon Courrier Sport, venant de mener les Néerlandais au titre d’Eredivisie. Feyenoord espère que proposer à Slot un nouveau contrat repoussera les intérêts de Tottenham, le nouveau contrat étant estimé à plus de 2,5 millions de livres sterling par saison.

Bien que le salaire soit relativement bas par rapport à ce que les Spurs peuvent offrir, il est l’un des plus lucratifs de l’histoire du club.

Feyenoord jouera également au football de la Ligue des champions la saison prochaine, avec le potentiel que les Spurs ne fassent même pas partie de la Ligue de conférence Europa.

De plus, Tottenham devrait payer à Feyenoord 6 millions de livres sterling de compensation pour amener Slot au stade Tottenham Hotspur – des frais qui augmenteraient encore plus s’il signait un nouvel accord.