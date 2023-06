Tottenham Hotspur signera le triple vainqueur du Celtic Boss en tant que prochain manager: rapport

Le patron du Celtic, Ange Postecoglou, serait le principal candidat dans la course pour devenir le prochain manager de Tottenham Hotspur. Postecoglou a aidé le Celtic à réaliser des exploits massifs depuis sa nomination en tant que manager en 2021. Au cours de sa première saison là-bas, le Celtic a remporté le titre de Premiership écossaise et a poursuivi le succès lors de la saison récemment terminée tout en remportant la Coupe d’Ecosse et la Coupe de la Ligue écossaise pour arrondir sur un aigu. Après que Tottenham ait terminé une autre saison sans trophée, le club de Premier League a décidé de confier la responsabilité de la gestion à Postecoglou et l’accord devrait être finalisé prochainement, selon un rapport de l’Athletic.

Tottenham Hotspur joue sans entraîneur-chef permanent depuis qu’Antonio Conte a quitté le club plus tôt en mars. La relation de Conte avec le club du nord de Londres s’est détériorée après que l’entraîneur a qualifié ses joueurs d ‘ »égoïstes » dans une diatribe choquante après le match nul 3-3 des Spurs contre Southampton lors d’un match de Premier League. Après le départ de Conte, son adjoint de longue date Christian Stellini a été nommé entraîneur par intérim.

Cependant, Stellini est resté aux commandes pendant une brève période. Il a démissionné après que Tottenham a perdu 3-2 contre un Bournemouth menacé de relégation et a subi une défaite humiliante 6-1 contre Newcastle United moins d’un mois plus tard. Après Stellini, le directeur adjoint Ryan Mason a pris la responsabilité et est resté en poste jusqu’à la fin de la saison. Sous Mason, Tottenham n’a pu gagner que deux de ses six derniers matches de championnat et n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions.

Ange Postecoglou s’est débarrassé de son idée de quitter le Celtic après avoir remporté son deuxième titre de Premiership écossaise. « Je prévois de savourer ce moment pendant les prochaines 24 à 48 heures, ou aussi longtemps que possible avant que quelqu’un ne m’arrache et détourne mon attention de ce pour quoi j’ai tant lutté », a-t-il déclaré. Postecoglou possède une riche expérience de gestion et a été entraîneur-chef de l’équipe nationale australienne. Le joueur de 57 ans a également connu du succès avec Brisbane Roar, Melbourne Victory et Yokohama F. Marinos dans différentes ligues.

Aux côtés de Postecoglou, le patron du Bayer Leverkusen Xabi Alonso, Arne Slot de Feyenoord et l’ancien manager du Bayern Munich Julian Nagelsmann auraient tous été inclus dans la liste restreinte de Tottenham Hotspur. Un intérêt a également été manifesté pour l’ancien patron Mauricio Pochettino, qui a ensuite accepté de rejoindre les rivaux du derby de Tottenham, Chelsea.