Tottenham Hotspur s’est tourné vers une option incroyable en tant que remplaçant de Harry Kane – et les fans d’Arsenal ont déjà ressenti sa colère.

Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, est convaincu que Mourir pourri tentera le capitaine anglais à l’Allianz Arena cet été. Le meilleur buteur des Spurs n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et n’a pas encore dit s’il souhaitait prolonger son séjour dans le nord de Londres ou non.

« Harry Kane a clairement indiqué dans toutes les conversations que sa décision est maintenue – et s’il tient parole, alors nous l’aurons, car alors Tottenham devra céder », a déclaré Hoeness. Sport1.

Uli Hoeness estime que Tottenham devra vendre Kane cet été (Crédit image : Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images)

Au cas où Kane partirait cet été ou le prochain, Transferts Football ont largué la bombe que la superstar de Brentford, Ivan Toney, est alignée par les Lilywhites en remplacement.

Toney a le genre de jeu de hold-up et le nez pour le but que Kane lui-même revendique dans peut-être le match stylistique le plus proche que les Londoniens du nord pourraient trouver en Premier League. Outre ses capacités sur le terrain, cependant, les fans des Spurs pourraient avoir une autre incitation à voir le joueur de 27 ans au stade Tottenham Hotspur.

Après avoir battu Arsenal 2-0 lors du tout premier match de Premier League des Bees en 2021, Toney a tweeté : « Bon coup de pied avec les garçons », provoquant la colère des Gooners sur Internet pour son manque de respect apparent.

Le tweet a ensuite été utilisé par le patron des Gunners Mikel Arteta lors de son entretien d’équipe avant le match de retour, comme on le voit dans Amazon’s Tout ou rien documentaire. Avec Toney désormais lié à Tottenham, il y aurait sans aucun doute des sections de la base de fans du nord de Londres qui l’accueilleraient à bras ouverts pour une telle effronterie envers leurs ennemis les plus acharnés.

Ivan Toney a bouleversé les fans d’Arsenal lorsqu’il a semblé leur manquer de respect sur Twitter en 2021 (Crédit image : Getty)

Toney purge actuellement une suspension du football pour des accusations liées au jeu, ce qui pourrait le rendre disponible pour un accord plus favorable.

L’attaquant né à Northampton est évalué à environ 35 millions d’euros par Marché de transfert.

Alan Shearer a plaisanté en disant qu’il « conduira la putain de voiture de Kane là-bas [Bayern Munich] moi-même » afin de protéger son record de buts en Premier League.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant Teddy Sheringham estime que « Aucun fan de Tottenham ne lui en voudrait de remporter des trophées avec un autre club ».

L’actualité des transferts de Tottenham monte également en puissance, avec Ange Postecoglou désormais confirmé comme manager. Roger Ibanez a été liécomme l’a Liverpool n ° 2 Caoimhin Kelleher et cible de longue date Paolo Dybala.