Jose Mourinho doit se gratter la tête pour savoir comment résoudre le problème de Tottenham Hotspur après que son équipe se soit retirée de la FA Cup dans un thriller de neuf buts à Everton mercredi.

Le manager portugais chargé de trophées a vu son équipe marquer avec abandon à certains moments cette saison et à d’autres moments ennuyé les fans pour dormir avec des démonstrations tièdes.

Ils en ont obtenu cinq à Southampton et six à Manchester United au début de la campagne de Premier League, puis ont joué un match nul 3-3 avec West Ham United ayant mené 3-0.

Depuis avoir battu Manchester City avec une masterclass de contre-attaque en novembre, un résultat qui a propulsé Totteham en tête de la ligue, le plaisir s’est arrêté.

La nature pragmatique de Mourinho a fait surface et son côté a été difficile à regarder. La triste défaite 1-0 à domicile de jeudi dernier contre Chelsea, qui a fait rage les fans sur les réseaux sociaux, a peut-être été le point bas des 15 mois à la tête de Mourinho.

Cela a incité un changement d’orientation et contre West Bromwich Albion lors du week-end, les menaces d’attaque Erik Lamela et Lucas Moura ont tous deux été rétablis dans la première équipe alors que Tottenham a mis fin à une série de trois défaites en championnat avec une performance impressionnante.

Alors que Harry Kane a commencé sur le banc contre Everton, Mourinho a de nouveau envoyé une équipe pour attaquer et ils ont répondu.

Davinson Sanchez a marqué deux fois, Lamela était également sur la cible et Kane est sorti du banc pour porter le score à 4-4 et envoyer l’égalité en prolongation uniquement pour que Bernard la gagne pour Everton.

Pour le neutre, le match le plus marqué en FA Cup entre deux équipes de haut niveau depuis 1961 a été fantastique en milieu de semaine.

Mais la défense de Tottenham a parfois été épouvantable – ils ont concédé trois buts en sept minutes avant la mi-temps – et Mourinho devra sûrement revenir à son mode sécurité d’abord pour le voyage de samedi dans un Manchester City effréné.

«Lorsque vous marquez quatre buts, vous devez gagner. La façon dont nous avons joué, nous devrions gagner confortablement », a déclaré Mourinho.

«Attaquer le football ne gagne des matchs que lorsque vous ne faites pas plus d’erreurs défensives que ce que vous créez.

«Nous avons été courageux, nous créons, nous étions la meilleure équipe en gagnant 1-0. Mais en cinq minutes, c’était pom-pom-pom, erreur-erreur-erreur, but-but-but. Vous vous battez, recommencez, mais plus d’erreurs. Vous vous battez à nouveau. C’était la souris et le chat. La souris était notre erreur défensive, et le chat était de nous essayer de compenser cela en jouant bien.

Les fans de Tottenham disent souvent qu’ils sont heureux tant que leur équipe joue un football attrayant.

Mais le test aura lieu dans les prochaines semaines car Mourinho, aussi courtois qu’il ait été mercredi, ne fait généralement pas de thrillers à neuf buts, préférant une feuille blanche et trois points.