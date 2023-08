Tottenham Hotspur prolonge son invincibilité en Premier League avec une victoire 2-0 sur Bournemouth

Le manager de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, est toujours invaincu en Premier League, après la victoire 2-0 de son équipe à Bournemouth.

James Maddison était une fois de plus au cœur de tout ce qui était bon pour Tottenham, marquant le premier et montrant sa classe au milieu de terrain, alors que les Lilywhites résistaient à la pression sérieuse de l’équipe locale. À la fin du match, les Spurs chantaient « Nous avons récupéré notre Tottenham », en présence du président Daniel Levy au Vitality Stadium.

Le drame a commencé avant le coup d’envoi, Bournemouth devant confirmer Twitter que le match aurait définitivement lieu après que certains fans aient reçu une notification de la BBC suggérant le contraire. Tout comme contre Liverpool, Bournemouth a pressé haut dès le début sous la pluie, les attaquants d’Andoni Iraola poussant pour donner très peu de temps aux défenseurs centraux et au gardien des Spurs.

Les Cherries ont eu le dessus pendant les 10 premières minutes du match, obligeant les visiteurs à commettre des erreurs bâclées, mais c’est le sang-froid de James Maddison qui a contribué à changer la donne. Maddison a eu la première grosse occasion du match après 14 minutes, forçant un arrêt de Neto après que Tottenham ait contré la pression de Bournemouth : ce n’est que deux minutes plus tard que l’international anglais s’est accroché à un ballon merveilleusement pondéré de Pape Sarr pour donner le ballon à Postecoglou. côté une avance de 1-0.

Après 21 minutes, Sarr aurait pu doubler l’avantage des Lilywhites à partir d’une position similaire, alors que Tottenham a échappé à la pression de Bournemouth dans son propre tiers pour inonder le terrain.

Une grande partie de la première mi-temps a suivi ce schéma – même si Bournemouth a commencé à prendre de l’ampleur dans le match et a constitué lui-même une menace. Philip Billing et Ryan Christie ont tous deux forcé Guglielmo Vicario à effectuer des arrêts, de chaque côté de Richarlison contournant Neto. A cette occasion, Joe Rothwell et Milos Kerkez se sont associés pour épargner leur gardien.

Dejan Kulusevski a inscrit son premier but de la saison dans la seconde moitié du match. (Crédit image : Christopher Lee/Getty Images)

Avec Lewis Cook à la mi-temps pour Rothwell, Bournemouth a continué à prendre le dessus sur ses adversaires. Dominic Solanke a placé le ballon dans la surface de réparation à la 53e minute, sans aucun coéquipier pour convertir l’occasion, tandis que trois minutes plus tard, Semenyo a fait tourner un ballon à 20 mètres juste à côté du poteau de Vicario.

Un tir de confiance, Richarlison, a résumé l’incapacité de Tottenham à entrer dans le match après la pause, donnant le ballon à plusieurs reprises alors que l’équipe locale écrivait à ses adversaires. Le Brésilien a été averti pour une frappe irritable sur Zabarnyi après avoir trébuché sur le ballon et perdu la possession, avant d’être remplacé avant l’heure de jeu par Ivan Perisic, alors que Son Heung-min se déplaçait au centre.

C’est le changement d’approche en attaque qui a donné aux Spurs leur deuxième quelques minutes seulement après le remplacement, alors que Dejan Kulusevski a marqué son premier de la saison. Le Suédois a effectué une course fulgurante de la droite à travers la surface de six mètres de Neto jusqu’au premier poteau, tapant sur le cut-back de Destiny Udogie. Maddison aurait pu marquer trois points à la 69e minute, ratant une occasion large, avant de recevoir une ovation debout du support extérieur.

Le manager de Bournemouth, Andoni Iraola, est toujours sans victoire en Premier League après trois matchs (Crédit image : JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images)

Autant que la manière dont l’efficacité devant le but, la feuille blanche plaira à Postecoglou, avec Micky van de Ven, en particulier, se distinguant par sa performance. Le résultat laisse son nouveau patron Iraola toujours sans victoire après trois matchs en Premier League, malgré les lueurs évidentes de positivité de sa nouvelle équipe.

Le coach basque a vu son équipe se comporter admirablement contre trois plus grandes équipes, perturbant les défenseurs en possession et jouant avec le genre de haute intensité qui a fait du Rayo Vallecano un espoir si difficile à affronter la saison dernière – mais n’a qu’un seul point sur neuf pour son problèmes, depuis la première journée à domicile contre West Ham United.

Tottenham est temporairement en tête du championnat, avec sept points, après avoir joué un match de plus que ses rivaux.

