Tottenham Hotspur prépare un transfert d’attaquant de 60 millions d’euros en janvier, dans une énorme déclaration d’intention dans la course au titre : rapport

Tottenham Hotspur est prêt à recruter un super attaquant de 60 millions d’euros dans le nord de Londres alors qu’il cherche à capitaliser sur sa bonne forme.

Les Lilywhites sont entrés en tête du classement pour la trêve internationale, après avoir marqué plus de buts que leur rival du nord de Londres, Arsenal, qui sont à égalité de points. Ange Postecoglou a réussi à captiver l’imagination du club avec un style de football courageux et expansif et Tottenham est peut-être déjà de manière inattendue dans une course au titre.

Cependant, sans remplacement direct du buteur talismanique Harry Kane au cours de l’été, maintenir cette forme peut être délicat. Heureusement pour les fans des Spurs, le club est peut-être sur le point de se lancer dans le marché des transferts pour maintenir l’équipe de Postecoglou en lice.

Harry Kane a quitté Tottenham sans remplaçant direct (Crédit image : Getty Images)

Football365 ont affirmé que Tottenham souhaitait amener l’attaquant lillois Jonathan David en Premier League – et qu’ils avaient la « ferme intention » de se renforcer en attaque.

David a marqué 26 fois la saison dernière pour les géants de la Ligue 1 et a participé à la Coupe du monde pour son Canada natal, son étoile continuant de monter. Alors que le rapport indique qu’il pourrait coûter 40 M€, David est valorisé à 60 M€ par Marché de transfert.

David conviendrait également parfaitement à Tottenham à bien des égards, d’un point de vue tactique.

Le joueur de 23 ans a commencé sa vie comme n°10, mais est passé à un rôle d’avant-centre au cours des dernières années. Comparé à Roberto Firmino, il est apte à s’enfoncer plus profondément – ​​ce que Kane a fait avec beaucoup d’effet au cours de ses dernières années en Premier League.

Jonathan David pourrait être prêt pour les Spurs (Crédit image : Catherine Steenkeste/Getty Images)

Si Tottenham en avait recruté un autre, ils auraient acheté une toute nouvelle ligne de front au cours des six derniers mois, Manor Solomon et Brennan Johnson ayant également signé cet été.

Le capitaine du club, Son Heung-min, a mené la ligne d’attaque ces derniers temps, tandis que Richarlison se débattait devant le but.

