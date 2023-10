Tottenham Hotspur prend la première place de la Premier League après sa victoire 1-0 contre Luton Town

Tottenham s’est hissé au sommet de la Premier League après une victoire 1-0 contre Luton samedi, malgré une baisse à 10 hommes.

Le but de Micky van de Ven à la 52e minute à Kenilworth Road a prolongé le début de championnat invaincu des Spurs à huit matchs, tandis qu’Yves Bissouma a été expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Cette victoire a permis à Tottenham de prendre deux points d’avance sur le champion en titre Manchester City, qui affronte Arsenal dimanche.

James Maddison a été l’architecte du but de Van de Ven avec une course tortueuse dans la surface avant de centrer pour que son coéquipier marque à bout portant.

Pour Luton, il s’agissait d’une sixième défaite en championnat de la saison après sa promotion dans l’élite du football anglais.

Richarlison aurait pu donner l’avantage à Tottenham dès le début, mais il n’a pas réussi à en profiter à deux reprises. Il a d’abord tiré hors cadre depuis une position prometteuse, puis le gardien de Luton Thomas Kaminski a refusé l’attaquant brésilien avec ses pieds.

Pedro Porro n’a pas non plus réussi à saisir une autre opportunité et Kaminski a réalisé un excellent arrêt du bout du doigt pour refuser Dejan Kulusevski.

Bissouma a été averti deux fois de suite par l’arbitre John Brooks, le deuxième pour simulation, ce qui a conduit à son expulsion.

Elijah Adebayo a eu la chance de donner l’avantage à Luton avant le vainqueur de Van de Ven, ce qui était son premier but dans le football anglais.

Maddison a récupéré le court corner de Kulusevski et s’est brillamment éloigné d’Alfie Doughty avant de jouer à Van de Ven pour terminer.

L’équipe d’Ange Postecoglou a deux points d’avance sur Manchester City, deuxième, qui se rendra dimanche chez son rival pour le titre, Arsenal.

« Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère et de résilience. Nous avons très bien commencé, nous aurions dû mener trois ou quatre, mais ensuite vous recevez le carton rouge et c’est un type de jeu différent », a déclaré Postecoglou.

«Je pensais que nous avions très bien tenu le coup. Au final, nous obtenons trois points dans un endroit difficile à atteindre.

Il s’agit du meilleur départ sans défaite jamais réalisé par un manager de Tottenham et, avec les prochains matches contre Fulham et Crystal Palace, ils pourraient prolonger leur invincibilité jusqu’au reste du mois d’octobre.

