Tottenham Hotspur pourrait recevoir un prodige néerlandais dans le cadre d’un accord d’échange sensationnel pour Harry Kane: rapport

Tottenham Hotspur est confronté à une bataille pour garder Harry Kane cet été, le PSG rejoignant désormais le Bayern Munich dans la course à l’attaquant anglais.

Le Bayern Munich a déjà eu deux offres rejetées par Tottenham pour Kane dans la fenêtre de transfert, la dernière étant estimée à environ 70 millions de livres sterling. Bien que Kane n’ait plus qu’un an sur son contrat au Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs ont l’intention de le garder et de le lier à un nouvel accord.

Cependant, le PSG devrait également tester la détermination de Tottenham cet été avec sa propre offre, avec un accord cash-plus-player en cours de préparation.

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzioles champions de Ligue 1 sont prêts à offrir le prodige néerlandais Xavi Simons, qui vient d’être re-signé du PSV pour 5 millions de livres sterling dans le cadre d’une clause de rachat, plus de l’argent en échange de Harry Kane.

Le joueur de 20 ans a excellé lors de sa seule saison en Eredivisie la saison dernière, marquant 19 buts en 34 matchs alors que le PSV terminait deuxième du tableau, derrière Feyenoord. Simons, milieu de terrain offensif de métier, a également fait ses débuts en équipe nationale senior lors de la Coupe du monde 2022 en huitièmes de finale.

Marché de transfert valorise Simons à environ 35 millions de livres sterling, ce qui signifie que si Tottenham acceptait un accord du PSG, la partie française devrait encore payer des frais substantiels.

Cependant, Le télégraphe rapporte que Kane ne veut pas déménager au PSG cet été, suggérant que s’il est ouvert à un déménagement au Bayern Munich, il rejettera toute approche des champions de France.

Le président honoraire du Bayern, Uli Hoeness, a même affirmé qu’un accord sur des conditions personnelles avait été conclu avec Kane ce week-end, alors qu’il s’adressait à la chaîne de télévision allemande. Sport1.

« Harry Kane a clairement signalé dans toutes les conversations que sa décision est maintenue – et s’il tient parole, nous l’aurons, car alors Tottenham devra céder.

« Kane veut jouer au niveau international et heureusement pour nous, Tottenham ne sera pas actif au niveau international l’année prochaine. Il a maintenant une autre opportunité de venir dans un club de premier plan en Europe.

« Jusqu’à présent, le père et le frère ont toujours tenu ce qu’ils avaient promis. Si ça reste comme ça, ça va. »

