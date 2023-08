Tottenham Hotspur pourrait faire NEUF mouvements supplémentaires dans le tableau de bord des transferts tardifs: rapport

Tottenham Hotspur pourrait sanctionner neuf autres déplacements loin du nord de Londres alors qu’Ange Postecoglou remodèle son équipe.

Les Lilywhites viennent de vendre leur meilleur buteur de tous les temps, Harry Kane, au Bayern Munich, dans un mouvement qui Postecoglou a affirmé que c’était toujours le plan pour la fenêtre. Tottenham a gagné près de 100 millions d’euros grâce à la vente, si les rapports sont corrects.

Son Heung-min a été nommé capitaine et Postecoglou a commencé son règne avec Richarlison en tête – mais maintenant, un rapport affirme que d’autres départs sont imminents.

Harry Kane est parti pour le Bayern Munich (Crédit image : Getty Images)

Selon football.londonneuf autres joueurs pourraient quitter le club avant la fin de la fenêtre de transfert, alors que Tottenham essaie de changer de bois mort.

Les nouvelles recrues Guglielmo Vicario, James Maddison et Micky van de Ven ont toutes commencé le week-end mais les Spurs manquent un peu de profondeur – et les ventes pourraient lever plus de capital pour Postecoglou pour compléter son équipe.

Emerson Royal et Destiny Udogie ont joué en tant qu’arrières latéraux inversés lors du match nul contre Brentford lors de la première journée, mais Postecoglou souhaitera peut-être avoir une option plus naturelle là-bas. Un autre défenseur pourrait bien être nécessaire, tout comme un remplaçant direct de Kane en attaque.

Djed Spence, Sergio Reguilon, Tanguy Ndombele, Pierre-Emile Hojbjerg, Alfie Devine, Harvey White, Troy Parrott, Dane Scarlett, Eric Dier, Davinson Sanchez et Japhet Tanganga ont tous été présentés comme des joueurs qui pourraient partir, de façon permanente ou en prêt.

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, a beaucoup de stars à vendre (Crédit image : ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images)

Tottenham a également signé Manor Solomon, Alejo Veliz et Ashley Phillips cet été, Dejan Kulusevski et Pedro Porro étant tous deux activés en tant que nouvelles signatures à la suite d’accords de prêt.

Manchester United se rend dans la capitale pour affronter Tottenham ce week-end.

Les Spurs ont été lié à un déménagement pour l’inadapté de Chelsea Romelu Lukaku cet été en remplacement de Harry Kane. Tottenham sont également serait intéressé par « le prochain Thierry Henry » pour combler le vide laissé par leur meilleur buteur de tous les temps, tandis que Djed Spence a été lié à une sortie cet été après avoir fait seulement quatre apparitions depuis sa signature l’été dernier.