Tottenham Hotspur nomme Nuno Espirito Santo comme nouveau manager

Tottenham Hotspur a nommé Nuno Espirito Santo comme nouveau manager après que les Portugais ont quitté Wolverhampton Wanderers à la fin de la saison dernière, a annoncé mercredi le club de Premier League.

Nuno a quitté les Wolves après quatre saisons où ils ont obtenu une promotion en Premier League en 2018 après une absence de six ans et ont conservé leur statut d’équipe de haut niveau pendant trois saisons.

Il a également dirigé Valence et Porto.

« Quand vous avez une équipe de qualité et de talent, nous voulons rendre les fans fiers et en profiter », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur le site Internet du club.

« C’est un énorme plaisir et un honneur, il y a de la joie et je suis heureux et impatient de commencer le travail. Nous n’avons pas de jours à perdre et nous devons commencer à travailler immédiatement car la pré-saison commence dans quelques jours. »

La nomination d’Espirito Santo pour reprendre le club du nord de Londres met fin à ce qui était devenu une recherche alambiquée et troublée pour succéder à Jose Mourinho après son limogeage en avril.

Parmi les candidats liés aux Spurs au cours des derniers mois figuraient Antonio Conte, Gennaro Gattuso, Paulo Fonseca, Brendan Rodgers, Julian Nagelsmann et Erik ten Hag.

Les Spurs ont nommé l’entraîneur de 29 ans Ryan Mason comme patron par intérim jusqu’à la fin de la saison et ont commencé à dresser une liste de candidats comprenant Rodgers et Nagelsmann. Rodgers a un contrat jusqu’en 2025 et n’a montré aucun intérêt à quitter Leicester City tandis que Nagelsmann a choisi de rejoindre le Bayern Munich, laissant les Spurs sonder l’ancien patron Mauricio Pochettino pour savoir s’il serait tenté de rejoindre le club du Paris Saint-Germain.

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que Pochettino n’avait jamais demandé à quitter le club de Ligue 1, qui a en tout cas exercé une option pour prolonger son contrat d’un an jusqu’en 2023.

Ten Hag a également prolongé son contrat pour rester à l’Ajax Amsterdam au milieu de l’intérêt des Spurs.

Les discussions avec le premier favori Conte – tout juste après avoir remporté le titre de Serie A avec l’Internazionale – n’ont pas permis de progresser, ce qui a incité le club à entamer des discussions avec d’autres candidats.

La nomination de Nuno intervient après que Tottenham a embauché Fabio Paratici en tant que nouveau directeur du football plus tôt ce mois-ci. Le joueur de 48 ans était auparavant le directeur général du football à la Juventus pendant 11 ans.