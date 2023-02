Tottenham Hotspur ne veut pas vendre Harry Kane à un rival direct, selon un rapport au milieu de l’intérêt de Manchester United

Harry Kane a été l’un des attaquants les plus prolifiques de l’ère de la Premier League. Sa capacité à ramasser des espaces, à descendre en profondeur et à jouer un rôle important dans la construction est un ensemble de compétences que très peu d’attaquants possèdent. Il a fait partie intégrante de la menace offensive de Tottenham Hotspur au fil des ans. Les choses n’ont pas été faciles pour lui dans le nord de Londres. L’international anglais était sur le point de les quitter il y a 18 mois, avec un déménagement à Manchester City. L’accord a échoué, mais avec son contrat actuel expirant en 2024, de nombreux grands clubs garderaient un œil sur lui.

Il est entendu que les Spurs ont décidé de ne pas vendre Kane à un rival direct au milieu de l’intérêt de Manchester United. Les Red Devils pourraient certainement utiliser un remplaçant à l’avant depuis le départ du quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo. L’expérience du joueur de 29 ans en Premier League aurait été un avantage supplémentaire, l’aidant à mieux s’adapter à ses exigences exténuantes et physiques.

Tout déménagement à Old Trafford semble peu probable pour le capitaine anglais. Selon un rapport du Times, Tottenham estime que vendre Harry Kane à un rival direct n’est pas une option viable. Malgré l’échec de son transfert à l’Etihad, Kane a rebondi après une période difficile qui a suivi. Il a également indiqué sa volonté d’engager des pourparlers pour un nouveau contrat avec Tottenham Hotspur. Harry Kane a été dans une forme sublime cette saison, marquant 19 buts et trois passes décisives en 30 matchs dans toutes les compétitions.

L’attaquant de 29 ans a réussi à franchir une nouvelle étape lors de la dernière sortie de Tottenham contre Manchester City. Son but s’est avéré être la différence du jour, éliminant les vainqueurs 1-0, cependant, il a également dépassé le record du regretté grand Jimmy Greaves pour devenir le meilleur buteur de tous les temps des Spurs.

Kane a produit 267 buts et 62 passes décisives en 416 matchs dans toutes les compétitions pour les North Londoners à ce jour. Il a formé un partenariat mortel avec son coéquipier Son Heung-Min. Le duo des Spurs est en tête de liste du plus grand nombre de combinaisons de buts en Premier League, battant le record des grands de Chelsea Didier Drogba et Frank Lampard en février 2022.

Malgré ses réalisations, Kane n’a pas d’argenterie majeure à montrer pour son illustre carrière chez Spurs. Ils ont été marqués par des périodes d’incohérence tout au long de leur campagne, et un déménagement dans un autre club de haut niveau pourrait être la seule chance pour Kane de mettre enfin la main sur de l’argenterie.

