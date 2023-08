Tottenham Hotspur lance une offre de 34 millions de livres sterling pour un attaquant prolifique pour remplacer Harry Kane : rapport

Tottenham Hotspur est toujours à la recherche d’un attaquant après avoir vendu le talisman Harry Kane au Bayern Munich il y a plus d’une semaine, et il semble qu’Ange Postecoglou ait choisi sa cible idéale.

Tottenham est actuellement limité en ce qui concerne les attaquants purs et durs dans son équipe, Richarlison étant le seul avant-centre reconnu disponible. Le Brésilien n’a marqué qu’un seul but en Premier League la saison dernière, et les Spurs recherchent quelqu’un d’un peu plus prolifique devant le but.

Alors que des joueurs tels que Jonathan David, Gift Orban et Mehdi Taremi ont tous été fortement liés à Tottenham ces derniers jours, il semble que les Spurs préparent une offre pour un autre attaquant européen.

Selon l’agent de football Morris Pagniello, s’adressant à un média mexicain Moyen temps, Tottenham prépare une offre d’ouverture de 34 millions de livres sterling pour Feyenoord et l’international mexicain Santiago Gimenez.

« Santi est l’un des 10 meilleurs joueurs d’Europe, il y a des attaquants parce qu’ils sont peu nombreux et maintenant avec le départ de nombreux attaquants vers l’Arabie Saoudite, il y en a peu sur le marché », a-t-il déclaré.

« Puis même Tottenham (s’est intéressé), de nombreux clubs ; J’ai un ami qui s’entraîne là-bas et il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir Santi cette saison.

Santiago Gimenez est déjà hors de propos en Eredivisie cette saison (Crédit image : Getty Images)

Gimenez a marqué 15 buts en 32 matches en Eredivisie pour Feyenoord la saison dernière, et bien qu’il ait récemment renouvelé son contrat avec les champions néerlandais, une offre forte des Spurs pourrait les inciter à vendre le joueur de 22 ans.

Tottenham a certainement aussi de l’argent, après avoir rapporté 86 millions de livres sterling pour le transfert de Kane. Gimenez ajouterait plus d’options offensives à l’équipe de Postecoglou, et c’est un n°9 typique qui joue dans et autour de la surface de réparation avec du physique et un sens aigu du but.

Marché de transfert valorise actuellement Gimenez à 22 millions de livres sterling.

Tottenham doit trouver le remplaçant d’Harry Kane (Crédit image : INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

Les éperons ont été lié à un transfert pour Romelu Lukaku, inadapté à Chelsea cet été en remplacement de Harry Kane. Tottenham est également serait intéressé par « le prochain Thierry Henry » pour combler le vide laissé par leur meilleur buteur de tous les temps, tandis que Djed Spence a été lié à une sortie cet été après avoir fait seulement quatre apparitions depuis sa signature l'été dernier.