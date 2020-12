Un regard sur ce qui se passe autour du football européen dimanche:

L ‘ANGLETERRE

Tottenham et Arsenal se dirigent dans des directions opposées pour le premier derby du nord de Londres en Premier League cette saison. L’hôte Tottenham a pris la première place ce week-end et ressemble à un prétendant au titre surprise sous Jose Mourinho. Arsenal a quant à lui atteint le 11e tour de jeu à la 14e place et n’a remporté qu’un seul des six derniers matchs de championnat. Dans un autre match qui comptera 2000 fans, Liverpool accueillera Wolverhampton et devra se passer du gardien Alisson Becker dans la bataille finale contre la formation défensive des champions. Dernière place, Sheffield United vise une toute première victoire de la campagne lors d’un match à domicile contre Leicester, et Crystal Palace est à West Bromwich Albion.

L’ESPAGNE

La Real Sociedad tente de reprendre la tête du championnat espagnol lors de sa visite au milieu de la table Alavs. La Sociedad est à deux points de l’Atltico Madrid, qui a battu Valladolid samedi et était en tête pour la première fois cette saison. Sociedad a disputé un match de plus que l’Atltico. Le club du Pays basque est invaincu en sept matchs toutes compétitions confondues et le nul du week-end dernier contre Villarreal a mis fin à sa séquence de cinq victoires consécutives dans la compétition. Unai Emerys Villarreal vise à revenir à la troisième place et les hôtes font la promotion d’Elche, tandis que Manuel Pellegrinis Real Betis tente de mettre fin à un point perdant de trois matches lors de sa visite à Osasuna.

ITALIE

L’AC Milan sera à nouveau sans Zlatan Ibrahimovi blessé lors de sa visite à la Sampdoria alors qu’il cherche à augmenter son avance en tête du classement de Serie A. En l’absence d’Ibrahimovis, Milan a remporté deux de ses matches, l’autre à droite. Les Rossoneri ont deux points d’avance sur la deuxième place de l’Inter et trois points sur la Juventus. Sassuolo a connu sa première défaite de la saison le week-end dernier, mais pourrait se mettre au niveau de l’Inter s’il gagne à la Roma. La capitale est un point derrière Sassuolo, tout comme Napoli, qui est le dernier endroit à visiter Crotone. Comprend également: Hellas Verona vs. Cagliari; Parme contre Bénévent; et Udinese vs. Atalanta.

ALLEMAGNE

Le Bayer Leverkusen peut terminer deuxième de la Bundesliga avec une victoire sur la dernière place Schalke, qui s’approche du record de la ligue de Tasmanie à Berlin de 31 matchs consécutifs sans victoire. Schalke est déjà sur 25 matchs et il est peu probable qu’il arrête la tendance indésirable contre Leverkusen en raison de problèmes à la fois en attaque et en défense. Les attaquants Gonalo Pacincia, Ahmed Kutucu et le rabbin Matondo sont tous absents, tandis que l’entraîneur Manuel Baum a plus de maux de tête en défense avec Salif San retiré et Ozan Kabak et Bastian Oczipka tous deux discutables. Schalke a déjà concédé 28 buts en neuf matches de Bundesliga cette saison. Le Werder Bremen reçoit Stuttgart en début de partie.

FRANCE

Lille accueille Monaco et une victoire des deux côtés le placera à deux points du leader du championnat, le Paris Saint-Germain. Il en va de même pour Lyon, sept fois champion, qui peut rester à la portée du PSG en s’imposant au centre de table Metz. L’équipe lyonnaise de l’entraîneur Rudi Garcia connaît une solide séquence de forme, cherchant à prolonger sa séquence sans défaite à 10 matches de championnat depuis la défaite à Montpellier en septembre. Ailleurs, Nice se rend au milieu de la table pour rencontrer Reims lors du premier match depuis que l’entraîneur et grand-père français Patrick Vieira a été limogé vendredi après l’élimination du club de la Ligue Europa.