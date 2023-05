Tottenham Hotspur fait une enquête spectaculaire sur la star de Barcelone: ​​rapport

Tottenham Hotspur aurait contacté Barcelone sur la possibilité de signer le milieu de terrain Franck Kessie.

Kessie n’a rejoint Barcelone qu’au début de la saison 2022/23, après l’expiration de son contrat à l’AC Milan. Malgré cela, Barcelone cherche à décharger l’Ivoirien dans la fenêtre de transfert estivale pour lever des fonds afin de recruter de nouveaux joueurs et de se conformer aux règles du fair-play financier (FFP), et les Spurs souhaitent l’amener dans le nord de Londres.

Tottenham était déjà intéressé en janvier et la publication espagnole sport croient qu’ils ont demandé à Barcelone combien coûterait Kessie dans la fenêtre à venir. Selon le rapport, 25 millions d’euros tenteraient les Blaugrana, le club préférant que toute vente soit conclue avant le 30 juin, afin de ne pas tomber sous le coup de la FFP.

L’Inter Milan est également intéressé, Kessie préférant retourner dans la ville italienne et en Serie A.

Cependant, Barcelone ne serait pas convaincu qu’un club italien paiera ce qu’il demande pour Kessie, ce qui signifie qu’un transfert aux Spurs est probable.

Kessie a fait 39 apparitions pour l’équipe de Xavi dans toutes les compétitions cette saison, mais plus de la moitié d’entre elles sont venues du banc. Avec Pedri, Gavi et Frenkie De Jong tous devant lui dans l’ordre hiérarchique, le joueur de 26 ans est prêt à quitter le Camp Nou à la recherche de minutes plus régulières en équipe première.

Bizarrement, Kessie a signé un contrat de quatre ans avec Barcelone jusqu’en juin 2026, avec sa clause de rachat fixée à 500 millions d’euros. La hiérarchie du club est cependant disposée à renoncer à ces frais pour le faire sortir des livres.

Les Spurs recherchent désespérément plus de créativité dans le milieu de terrain central, ce qui leur a cruellement manqué au cours de cette saison décevante. Avec Pierre-Emile Hojbjerg, Yves Bissouma, Oliver Skipp et Rodrigo Bentancur tous plus profonds au milieu de terrain, Kessie aurait ajouté une licence pour avancer et rejoindre les attaques.

Milieu de terrain box-to-box, Kessie exercerait également ses fonctions défensives avec diligence au stade Tottenham Hotspur.