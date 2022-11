Tottenham Hotspur et l’Eintracht Francfort atteignent les 16 derniers alors que Liverpool bat Naples

Pierre-Emile Hojbjerg a marqué un but vainqueur à la 95e minute alors que Tottenham Hotspur est revenu de l’arrière pour battre Marseille 2-1 et atteindre la phase à élimination directe de la Ligue des champions mardi, où ils ont été rejoints par l’Eintracht Francfort après leur victoire au Sporting Lisbonne.

Liverpool a mis fin au début de saison invaincu de Naples avec un succès 2-0 à Anfield, mais le club italien en a fait assez pour terminer en tête du groupe A.

L’Atletico Madrid s’est complètement écrasé hors d’Europe avec une défaite contre Porto, tandis que le Bayern Munich a remporté six victoires en six matches en battant l’Inter Milan.

Dans un vélodrome bruyant, Tottenham savait qu’il progresserait s’il pouvait éviter la défaite contre Marseille, bien que le manager Antonio Conte ait dû regarder depuis les tribunes après avoir reçu un carton rouge lors du match nul dramatique de la semaine dernière avec le Sporting.

Les Spurs ont campé dans leur propre moitié de terrain pendant la majeure partie de la première période et ont pris du retard juste avant la pause lorsque Chancel Mbemba a dirigé le centre de Jordan Veretout après un corner rapidement pris.

L’équipe de Premier League s’est bien améliorée après le redémarrage et Clément Lenglet a jeté un coup d’œil dans un égaliseur à la 54e minute.

L’ancien arrière gauche d’Arsenal, Sead Kolasinac, a hoché la tête sur une glorieuse opportunité tardive d’envoyer Marseille loin.

Il a été obligé de payer alors que Hojbjerg frappait sur le compteur alors que les Spurs s’emparaient de la première place du groupe et privaient Marseille de la consolation d’une place en Ligue Europa.

« Je viens de parler avec Antonio. Il est fatigué parce que regarder depuis la foule n’est pas normal », a déclaré l’entraîneur adjoint de Tottenham, Cristian Stellini, à BT Sport. “Il a gaspillé beaucoup d’énergie.”

Ce but de Hojbjerg a poussé l’Eintracht, qui a également gagné 2-1, à la deuxième place du groupe D et a maintenu le Sporting dans la compétition européenne.

Comme Tottenham, le Sporting n’avait besoin que d’un point pour se qualifier et ils ont pris de l’avance six minutes avant la mi-temps alors qu’Arthur Gomes a volé à la maison au deuxième poteau.

Mais Francfort, qui participait à la compétition pour la première fois depuis sa défaite en finale de la Coupe d’Europe 1960 face au Real Madrid, n’a pas baissé les bras et Daichi Kamada a inscrit un penalty à la 62e minute accordé pour le handball.

Randal Kolo Muani a fourni le moment gagnant, s’accrochant à la passe accrochée d’Ansgar Knauff et martelant le ballon dans le coin le plus éloigné.

Les joueurs ont célébré sauvagement sur le terrain après le dernier exploit européen des détenteurs de la Ligue Europa, l’entraîneur du Sporting Ruben Amorim étant resté stupéfait sur la ligne de touche.

“Nous n’avons pas bien commencé au début du match”, a déclaré le milieu de terrain de Francfort Sebastian Rode.

“Mais nous sommes une équipe de retour, nous avons tout donné en seconde période et nous méritons de faire le tour suivant.”

– Liverpool bat Naples –

Liverpool a mis fin à la série de 21 matchs sans défaite de Napoli, mais n’a pas pu gagner par quatre buts pour prendre la première place.

Les deux équipes étaient déjà assurées d’une place en phase à élimination directe.

Liverpool a mis derrière lui la défaite surprise à domicile de samedi en Premier League contre Leeds, alors que Mohamed Salah a marqué dans un cinquième match consécutif en Ligue des champions, et Darwin Nunez a pris une mesure de revanche pour la défaite 4-1 à Naples en septembre.

“J’aurais vraiment apprécié le match même sans les buts”, a déclaré le manager des Reds Jurgen Klopp.

« Nous avons montré ce soir une réaction. Être compact fait toute la différence.

L’Ajax a battu les Rangers 3-1 à Ibrox pour infliger une sixième défaite consécutive dans le groupe A aux géants écossais.

Plus tôt, l’Atletico n’a pas réussi à terminer troisième du groupe B et à se qualifier pour la Ligue Europa alors qu’une défaite 2-1 à Porto a vu le Bayer Leverkusen prendre la troisième place grâce à son match nul et vierge au Club de Bruges.

L’Atletico, finaliste en 2014 et 2016, a été battu par les premiers buts de Mehdi Taremi et Stephen Eustaquio malgré le but contre son camp d’Ivan Marcano dans les arrêts de jeu.

Le Bayern a terminé avec un record de 100% en battant l’Inter 2-0 à l’Allianz Arena dans le groupe C.

Benjamin Pavard a marqué un corner de la tête et Eric Maxim Choupo-Moting a inscrit son septième but en six matchs.

Le tournoi amèrement décevant de Barcelone s’est terminé par une victoire 4-2 contre le dernier club Viktoria Plzen.

Le Barça devra se contenter d’être l’un des favoris pour remporter la Ligue Europa.

“Nous sommes l’un des candidats, la Ligue Europa ressemble à une bonne compétition, l’objectif est d’arriver au bout et de la gagner, de concourir pour elle”, a déclaré l’entraîneur Xavi Hernandez.

Ferran Torres a marqué un doublé, avec Marcos Alonso et le milieu de terrain adolescent Pablo Torre également sur la cible.

