Tottenham Hotspur discute avec Google d’un accord sur les droits lucratifs

Les géants du football anglais Tottenham Hotspur devraient recevoir un énorme coup de pouce financier avant la prochaine fenêtre de transfert. Les Spurs seraient en pourparlers avec Google au sujet d’un accord très médiatisé sur les droits de dénomination des stades. Cependant, aucun accord n’a encore été signé à ce sujet et le terrain du club du nord de Londres s’appelle toujours Tottenham Hotspur Stadium.

Un rapport publié par The Athletic affirme que le président des Spurs, Daniel Levy, a selon toute vraisemblance trouvé la marque la plus appropriée pour le club de football de Premier League. Le rapport indique en outre que la direction du club est en pourparlers “significatifs” avec Google sur les droits de dénomination.

Plus tôt cette année en février, il a été signalé pour la première fois que Levy tenait une offre de 400 millions de livres sterling pour les droits de dénomination du stade Tottenham Hotspur. Un autre rapport publié par Daily Mail suggère que les Spurs prévoient également d’accueillir le Super Bowl en 2026.

Le terrain a déjà organisé des événements majeurs comme un concours de la NFL entre les Giants de New York et les Packers de Green Bay et la prestigieuse rencontre des poids lourds du boxeur professionnel britannique Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk.

Les Spurs avaient emménagé dans leur nouveau stade en 2019. Le stade Tottenham Hotspur a été construit au-dessus de l’ancien terrain du club – l’ancien White Hart Lane, il y a près de trois ans et demi.

À ce moment-là, Levy aurait affirmé que cette décision aiderait le club à progresser d’un pas en avant. « Il est temps pour Tottenham de briller maintenant. Nous sommes le plus grand employeur et moteur économique du nord de Tottenham et nous réalisons un investissement sans précédent du secteur privé de près d’un milliard de livres sterling dans la région. Nous devons voir tout cela capitalisé à la fois par le secteur public et le secteur privé », a déclaré Levy, cité par le London Evening Standard.

Sur le terrain, les Spurs connaissent actuellement un beau parcours en Premier League. Les Spurs ont déjà réussi à remporter six de leurs neuf premiers matches de Premier League. Les hommes d’Antonio Conte, avec 20 points en neuf matches, occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League. Les Spurs affronteront le club de football allemand Eintracht Frankfurt au stade Tottenham Hotspur jeudi en Ligue des champions.

