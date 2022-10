Tottenham Hotspur contre Sporting CP – Rapport de match de football – 26 octobre 2022

La tête tardive du milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur, a sauvé un match nul 1-1 contre le Sporting pour garder l’équipe londonienne en contrôle de son propre destin dans le groupe D de la Ligue des champions avant que Harry Kane n’ait un dernier vainqueur refusé mercredi.

L’ancien joueur des Spurs Marcus Edwards avait donné au Sporting une avance à la 22e minute avec un tir bien frappé et les visiteurs résistaient à une pression intense à domicile.

Le remplaçant sportif Flavio Nazinho a même repoussé deux belles occasions de sécuriser les points et à la 80e minute, ces ratés semblaient encore plus importants alors que Tottenham égalisait.

Ivan Perisic a balancé dans un corner et le milieu de terrain Bentancur s’est élevé le plus haut pour devancer puissamment le gardien de but Antonio Adan.

Les Spurs pensaient qu’ils avaient scellé la victoire pour les mener aux 16 derniers avec un match à perdre lorsque Kane a tiré à la maison avec presque le dernier coup de pied du match, mais après une longue vérification VAR, son effort a été refusé pour hors-jeu dans la préparation.

Le résultat a laissé Tottenham en tête d’un groupe désespérément serré avec huit points, avec le Sporting et l’Eintracht Francfort, qui ont battu Marseille 2-1, sur sept. Marseille en compte six.

Les Spurs se qualifieront pour la phase à élimination directe s’ils évitent la défaite à Marseille la semaine prochaine avec le Sporting accueillant Francfort.