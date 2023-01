Tottenham Hotspur contre Arsenal – Rapport de match de football – 15 janvier 2023

Arsenal a étendu son avance au sommet de la Premier League à huit points en battant Tottenham 2-0 dans le derby du nord de Londres au Tottenham Hotspur Stadium dimanche.

Les leaders de la ligue ont fait irruption dans une performance impressionnante en première mi-temps, profitant d’un but contre son camp d’Hugo Lloris avant qu’une superbe frappe de Martin Odegaard ne fasse la lumière du jour entre les deux équipes. Alors que les Spurs se sont rétablis en seconde période, leurs performances améliorées sont restées vaines – ne parvenant pas à marquer contre Arsenal pour la première fois depuis 2017.

Les Spurs ont eu peur à sept minutes alors que Lloris a mis trop de temps à dégager ses lignes avec Gabriel Martinelli qui s’est précipité rapidement. Eddie Nketiah a récupéré le ballon après une pichenette de Martinelli mais l’attaquant n’a pu tirer que contre Lloris.

L’équipe d’Antonio Conte et Lloris en particulier n’ont pas tenu compte des avertissements de leur démarrage lent et Arsenal a pris les devants à la 14e minute grâce à un but contre son camp du gardien français.

Un long ballon au-dessus du sommet de Thomas Partey a trouvé Bukayo Saka libre sur la gauche. La croix relativement apprivoisée du joueur de 21 ans a dévié dans le torse de Lloris agité et au-dessus de la ligne.

Arsenal n’avait pas battu ses rivaux du nord de Londres depuis 2015, mais ils étaient endémiques lors de leur première mi-temps et ont infligé des vagues d’attaques à la ligne de fond des hôtes.

“Il était temps. C’était incroyable”, a déclaré le capitaine d’Arsenal Odegaard à Sky Sports. “Nous nous sommes souvenus de ce qui s’est passé ici la dernière fois et nous voulions jouer un meilleur match et nous montrer une autre facette. Nous avons apprécié le match.

“Nous sommes dans une bonne position, cela ne fait aucun doute. Nous devons rester humbles et continuer à travailler dur. Vous avez vu la différence en première et deuxième mi-temps aujourd’hui, nous avons donc des choses à améliorer. Nous devons continuer .”

Arsenal a marqué deux fois dans une première mi-temps dominante pour battre les Spurs 2-0. Craig Mercer/Mo Media/Getty Images

Partey était à quelques centimètres de doubler l’avance pour l’équipe de Mikel Arteta de manière spectaculaire alors qu’il lançait une volée de l’extérieur de la surface contre le poteau droit.

La pression incessante des visiteurs a abouti à un deuxième but alors qu’Odegaard a marqué pour la huitième fois cette saison en 36 minutes dans un style spectaculaire.

Arsenal avait la mesure des Spurs dans chaque département, et alors que Saka trouvait à nouveau de l’espace sur la droite, il a envoyé le ballon à Odegaard dans l’espace au centre, qui a pris du temps avant de frapper un faible effort dans le coin le plus éloigné à 20 mètres.

Aaron Ramsdale a été contraint à un arrêt par Harry Kane sur le coup de la mi-temps alors que les Spurs ont brouillé leur deuxième chance au but.

L’équipe de Conte a régulièrement été secourue par de bonnes performances en deuxième mi-temps cette saison et ils ont rapidement quitté les blocs peu après la mi-temps. Kane a vu un effort bien sauvé par Ramsdale avant que la frappe de Ryan Sessegnon sous un angle serré ne soit également écartée.

Mais les efforts en avant des Spurs sont restés sans touche finale alors que la défense d’Arsenal a tenu bon pour tenir les hôtes à distance malgré une période de pression tardive.

Après le coup de sifflet à plein temps, le gardien de but Ramsdale a semblé être frappé par un fan des Spurs derrière le but, déclenchant une mêlée entre les deux équipes.

Arsenal est en tête de la Premier League avec 47 points en 18 matches, capitalisant sur la défaite de Manchester City à Manchester United samedi pour étendre son avance au sommet. Les Spurs restent cinquièmes, maintenant à cinq points des quatre premiers.