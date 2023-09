Tottenham Hotspur 2-1 Liverpool (30 septembre 2023) Analyse du match

Tottenham Hotspur a laissé le match tard pour battre Liverpool à neuf joueurs 2-1 et avait un but contre son camp de Joel Matip à remercier pour sa victoire dans les arrêts de jeu alors que le défenseur renvoyait le ballon à la maison pour laisser les Spurs deuxièmes de la Premier League derrière Manchester City samedi. .

Le Liverpool de Jurgen Klopp s’était battu pour tenter de remporter un point après que Cody Gakpo ait annulé le premier match de Son Heung-min, les visiteurs ayant fait expulser Curtis Jones et Diogo Jota dans un affrontement fougueux qui s’est joué à un rythme électrique.

Les Spurs ont pris l’avantage à la 36e minute grâce à Son, 10 minutes après que Jones ait été expulsé pour un tacle brutal sur le milieu de terrain Yves Bissouma, avant que Gakpo n’égalise juste avant la mi-temps avec un tir intelligent dans le virage dans la surface.

Le milieu de terrain néerlandais s’est blessé au moment du but et n’est pas sorti en deuxième période, Jota le remplaçant, mais l’attaquant portugais a été expulsé à la 69e après un deuxième carton jaune et Liverpool a tenu jusqu’au but de Matip.

La victoire de Tottenham les place à la deuxième place avec 17 points avec Arsenal, troisième, et les deux équipes sont désormais à un point de Manchester City qui a perdu à Wolverhampton Wanderers. La défaite laisse Liverpool en quatrième position avec 16 points.

Pedro Porro célèbre après que le but de Joel Matip ait permis à Tottenham de remporter une victoire tardive contre Liverpool.

Il s’agissait de la première victoire des Spurs contre Liverpool depuis 2017 et seulement de leur deuxième en 21 matches de championnat contre les Reds, mais ils ont travaillé dur après que Liverpool soit tombé à neuf hommes.

Tottenham a cependant pris l’habitude de gagner des matchs dans les dernières minutes sous la direction de son manager Ange Postecoglou, après avoir marqué deux fois dans les arrêts de jeu pour battre Sheffield United 2-1 lors de son dernier match à domicile, et l’affaire de samedi n’était pas moins dramatique.

Cela a commencé avec Liverpool mettant les hôtes sous pression et le gardien des Spurs Guglielmo Vicario devant réaliser un brillant double arrêt pour empêcher Gakpo puis Andy Robertson alors que les Reds appliquaient la pression précoce sur les Londoniens.

Le jeu a changé lorsque le tacle tardif de Jones sur Bissouma a laissé le milieu de terrain de Tottenham soigner une douleur à la cheville et bien que l’arbitre Simon Hooper ait autorisé le jeu à continuer, le VAR lui a rapidement demandé de regarder le moniteur au bord du terrain et a produit un carton rouge.

Les Spurs ont ouvert le score grâce à Son après que James Maddison ait effectué une superbe passe défensive à Richarlison qui a placé le ballon dans la surface pour que le Sud-Coréen marque son sixième but en championnat cette saison.

Richarlison a frappé le poteau alors que Tottenham cherchait un deuxième but, mais Gakpo a égalisé avant la mi-temps lorsqu’il s’est retourné et a tiré chez lui après que Virgil van Dijk ait dirigé un centre de Dominik Szoboszlai dans la surface avant d’être remplacé à l’intervalle.

Jota a ensuite reçu son ordre de marche après deux avertissements consécutifs et Liverpool était vraiment confronté au gardien de but Alisson Becker réalisant de superbes arrêts pour empêcher l’entrée d’un curleur de Maddison et de la frappe féroce de Son.

Ils ont tenu bon jusqu’à ce que le défenseur central Matip envoie le ballon dans le toit de son propre filet à la sixième minute du temps additionnel pour tenter de couper un centre de Pedro Porro. Les visiteurs dégonflés se sont mis à genoux après un autre spectacle tardif des Spurs.