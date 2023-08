Tottenham Hotspur 2-0 Manchester United (19 août 2023) Analyse du match

Le nouvel entraîneur de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, a célébré son premier match à domicile avec une victoire 2-0 sur Manchester United samedi, grâce au premier but de Pape Matar Sarr en Premier League et à un but contre son camp de Lisandro Martinez.

Le Sénégalais Sarr a saisi un centre dévié à la 49e minute pour tirer haut dans le filet devant André Onana, et Martinez a ensuite scellé le sort de son équipe en déviant l’effort éraflé de Ben Davies devant son propre gardien à la 83e minute.

Les deux équipes ont été refusées par les boiseries dans un concours fluide et Bruno Fernandes de United a gâché une occasion glorieuse, mais Tottenham de Postecoglou méritait les trois points pour une démonstration dynamique en seconde période.

Bien qu’il ait déchargé le talisman et buteur record du club Harry Kane au Bayern Munich à la veille de la nouvelle saison, Tottenham a commencé la campagne de manière positive avec quatre points lors de ses deux premiers matchs. United compte trois points.

Un jour après que Kane a ouvert son compte Bundesliga pour le Bayern, son ancien club a montré qu’il y avait une vie après le joueur qui a marqué 280 buts en 435 apparitions sans remporter de trophée.

Tottenham a marqué quatre buts lors de ses deux premiers matchs, les défenseurs marquant lors du match nul 2-2 à Brentford et les buts de samedi provenant à nouveau de sources improbables.

Pape Matar Sarr célèbre le premier but de Tottenham lors de sa victoire contre Manchester United. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

Ni les fans ni l’ancien entraîneur australien du Celtic Postecoglou ne se soucieront de l’origine des buts en l’absence de Kane, car Tottenham a affiché le genre de style rythmé qui a fait défaut au cours des dernières saisons.

Les hôtes ont mis du temps à démarrer et auraient pu être punis dès le début car Antony a tiré large pour les visiteurs et Marcus Rashford a été refusé par le gardien des Spurs Guglielmo Vicario, qui a ensuite effectué plusieurs arrêts exceptionnels.

Tottenham a grandi dans le jeu, et Dejan Kulusevski et Sarr ont tous deux été refusés par Onana avant que Tottenham ne frappe les boiseries deux fois en quelques secondes, d’abord lorsque la conduite de Pedro Porro a frappé la barre transversale, puis lorsque la croix de Sarr a dévié de Luke Shaw et a heurté le montant.

Fernandes s’est en quelque sorte dirigé vers le haut alors que les occasions se multipliaient pour les deux équipes, et ce fut une surprise que le match atteigne la mi-temps sans but.

Tottenham a pris les devants peu après la pause lorsque Kulusevski a été joué en bas à droite, et son centre bas a dévié Martinez et Sarr est arrivé pour enterrer la chance.

Antony a frappé le poteau presque immédiatement pour United, mais les visiteurs ont manqué de vapeur et d’idées, et les fans des Spurs célébraient alors que la passe basse d’Ivan Perisic à Davies a été éraflée par le Gallois, mais le ballon a balayé Martinez et dans le filet de United.

United s’est vu refuser une bouée de sauvetage dans les arrêts de jeu alors que Vicario a effectué un arrêt en vol pour empêcher la tête de Raphaël Varane, après avoir également refusé Casemiro avec un arrêt similaire plus tôt.