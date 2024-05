Tottenham Hotspur 0-2 Manchester City : les Spurs incapables de rendre service à Arsenal

Un match décisif pour la Ligue. C’était le titre du dernier match à domicile de Tottenham Hotspur de la saison contre Manchester City. Une victoire des Spurs signifiait un titre probable en Premier League pour Arsenal, tandis que City était capable de prendre son destin en main avec une victoire au Tottenham Hotspur Stadium. Les fans des Spurs étaient naturellement mitigés dans leurs sentiments à propos de ce match, partagés entre vouloir voir leur équipe remporter trois points avec Ligue des champions toujours techniquement en jeu et ne voulant pas voir leurs rivaux du nord de Londres remporter le trophée de la Ligue.

Yves Bissouma a été le prochain joueur des Spurs à être touché par le virus des blessures, exclu pour le reste de la saison, ce qui a entraîné des changements intéressants dans la formation de départ. Pierre-Emile Hojbjerg est entré dans le XI dans ce qui ressemblait à un changement à l’identique, mais avec Rodrigo Bentancur et Radu Dragusin gagnant également des départs dans ce qui était un remaniement tactique un peu nouveau par Ange Postecoglou.

Un changement précoce de Hojbjerg a créé la première occasion du match. Le Danois a trouvé Brennan Johnson large sur la droite avec une passe précise, avant que le Gallois ne revienne sur Bentacur en haut de la surface. Son tir a été bien frappé mais sauvé par Ederson. Un dégagement de Hojbjerg a failli créer un but pour City à l’autre bout, mais Guglielmo Vicario a été le gardien qui a eu un impact cette fois avec un excellent arrêt.

Au fur et à mesure que la mi-temps avançait, Tottenham contrôlait la majorité du ballon, City semblant toujours dangereux. Cependant, aucune des deux équipes n’a été en mesure de créer des opportunités claires, les Spurs brisant souvent dangereusement mais incapables de trouver la passe finale, tandis que City a séparé la défense des Spurs à plusieurs reprises pour être signalée hors-jeu lors de la préparation.

La seconde mi-temps a commencé à peu près de la même manière que la première, avec des occasions de chaque côté. Hojbjerg a donné le ballon dans sa propre surface, Kevin de Bruyne forçant un brillant arrêt de Vicario ; avant que Son ne soit joué par Brennan Johnson, le capitaine des Spurs traversant la surface de City pour rencontrer le centre du Gallois mais étant immédiatement étouffé par Ederson. C’est cependant City qui a rapidement ouvert le score. Bernardo Silva a joué avec Kevin de Bruyne sur la droite de CIty, avant que le Belge ne se retrouve face au but pour une frappe pour Erling Haaland.

Postecoglou a effectué un remplacement immédiat, faisant appel à Dejan Kulusevski à la place de Bentancur et signalant un passage à la forme 4-3-3 plus familière des Spurs. Les Spurs ont continué à paraître dangereux, non seulement pour le but de City mais aussi pour Ederson, avec Cristian Romero s’étirant pour atteindre un ballon enroulé derrière la ligne arrière de City. Il a frappé le gardien de City, recevant un jaune pour ses ennuis et obligeant le Brésilien à être remplacé par mesure de précaution en cas de commotion cérébrale.

Les deux remplaçants sont rapidement apparus, Kulusevski étant joué par Johnson et se tortillant devant la défense de City avant de décocher un tir. Le gardien de New City, Stefan Ortega, a bien fait de se montrer grand et d’empêcher l’égalisation, tandis qu’Ederson a fait une silhouette déprimée sur le banc. D’autres remplacements pour les Spurs signifiaient que Giovani Lo Celso et Oliver Skipp ont vu quelques minutes tardives, les Spurs cherchant toujours un moyen de revenir dans le match, et les Spurs pourraient avoir une énorme chance avec Son. Manuel Akanji a donné le ballon sous la pression de Brennan Johnson, et Son s’est retrouvé en tête-à-tête dans une situation où on s’attend généralement à ce qu’il marque. Au lieu de cela, le gardien adjoint Ortega a réalisé un énorme arrêt et City s’est rapidement retrouvé deuxième.

Un changement rapide de Phil Foden a trouvé Jeremy Doku dans l’espace contre Pedro Porro. Doku a montré des pieds rapides pour tromper l’Espagnol, qui a amené Doku au sol dans la surface de réparation. L’arbitre a indiqué l’endroit et Haaland a envoyé le penalty pour donner à City une avance de deux buts. Mikey Moore, 16 ans, a fait ses débuts tardifs en Premier League, ce qui a dû être extrêmement excitant pour le jeune. Malheureusement, Moore n’a pas eu beaucoup d’occasions de s’impliquer tard alors que City se dirigeait vers une victoire 2-0.

Réactions