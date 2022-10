Tottenham Femmes 0 – 3 Manchester City Femmes

Le doublé impitoyable de Khadija Shaw et une frappe signature de Lauren Hemp ont valu à Manchester City une victoire convaincante 3-0 sur Tottenham alors qu’ils continuaient à remettre leur campagne de Super League féminine sur la bonne voie après un début décevant.

Après avoir commencé la saison avec des défaites consécutives, l’équipe de Gareth Taylor a récupéré de manière impressionnante pour gagner un maximum de butin lors de ses deux rencontres suivantes, voyant à la fois Leicester et Spurs.

Shaw, marquant son 13e but en autant de départs, a fait la percée initiale à la 42e minute, jetant un coup d’œil au-delà de Becky Spencer de la livraison précise d’Alex Greenwood, avant de tirer une seconde emphatique dans le coin inférieur du filet de Spencer deux minutes après le redémarrage.

L’attaquant a eu des chances de compléter son triplé, mais s’est rendu coupable de gaspillage lorsqu’il a été entraîné par la course labyrinthique de la milieu de terrain Laura Coombs, traînant finalement son tir inhabituellement loin de la marque.

Le chanvre a complété un affichage offensif complet à la 76e minute, ramenant à la maison un entraînement bas féroce sous un angle serré pour mettre en valeur une performance à l’extérieur particulièrement complète de City rajeuni, qui se hisse ainsi à la sixième place du tableau.

Plus à venir…

