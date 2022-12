Tottenham Femmes 0 – 3 Everton Femmes

Katja Snoeijs, Jess Park et Gio Queiroz étaient sur la cible alors qu’Everton battait Tottenham 3-0 lors du dernier match WSL de 2022.

Les visiteurs ont pris les devants à la huitième minute lorsque Nicoline Sorensen, de retour après 14 mois d’absence sur blessure, s’est dégagée sur la droite et son centre bas a été converti par Snoeijs,

Les Spurs auraient pu égaliser lorsque Ash Neville a lancé un centre invitant, mais la tête de Drew Spence était directement sur Emily Ramsey.

Au lieu de cela, ils sont tombés en deux à la mi-temps après que la gardienne des Spurs, Becky Spencer, ait tenté de dribbler Park et ait offert à l’attaquant un tap-in.

Les Spurs ont terminé avec 10 joueurs après que Neville ait reçu un carton rouge pour une faute sur Queiroz à la dernière minute.

Queiroz a ensuite volé dans le troisième temps d’arrêt pour conclure une victoire complète.

Et après?

Visage de Tottenham Southampton en Coupe de la Ligue le dimanche 18 décembre à 12h. Ils se dirigent alors vers Aston Villa lorsque la WSL redémarrera le 14 janvier. Le coup d’envoi est à 12h30.

Hôte d’Everton Durham le samedi 17 décembre en Coupe de la Ligue à 12h30. En lisant sont les prochains pour Everton dans la WSL le 15 janvier, coup d’envoi à 15 heures.

Les chefs du WSL vont rouvrir les discussions sur le financement externe

Les hauts dirigeants du football doivent lancer une nouvelle recherche de financement externe pour la Super League féminine (WSL) dans un contexte d’intérêt national et international croissant pour le sport.

Nouvelles du ciel a appris que le conseil d’administration de la WSL est sur le point de réengager les banquiers de Rothschild pour solliciter l’intérêt des investisseurs pour les droits commerciaux de la ligue.

Des sources ont déclaré que la WSL pourrait potentiellement rechercher jusqu’à 100 millions de livres sterling de financement extérieur pour financer le développement de la compétition et du jeu féminin au sens large.

La reconduction de Rothschild – plus de 18 mois après que la WSL et la Football Association lui aient demandé d’explorer les options de financement pour la ligue – intervient alors que la fréquentation des matchs de la WSL atteint des sommets sans précédent.

