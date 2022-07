Tottenham fait une offre officielle de 17 millions d’euros pour le paria de la Liga

Par Ben Brown









Tottenham a déposé une offre officielle de 17 millions d’euros pour l’attaquant barcelonais Memphis Depay alors qu’Antonio Conte cherche des renforts offensifs supplémentaires cet été, selon des informations en Espagne.

Les Lilywhites ont signé cinq signatures cet été et sont sur le point d’en ajouter une sixième sous la forme de Djed Spence, qui rejoindra Yves Bissouma, Fraser Forster, Ivan Perisic, Clement Lenglet et Richarlison en se présentant à Tottenham pour la première fois. cette saison.

Maintenant, cependant, Conte a changé son objectif pour mettre la main sur un attaquant plus créatif, afin de fournir encore plus de couverture pour la paire dynamique Harry Kane et Heung-Min Son, et a déposé une offre pour le Barcelone en défaveur. homme.

Cependant, selon Sport, alors qu’il y a une offre de 17 millions d’euros sur la table pour le Néerlandais, “l’international néerlandais, pour l’instant, préfère attendre car sa priorité n’est pas de retourner en Premier League”.

Depay n’a rejoint Barcelone que l’été dernier sur un transfert gratuit, mais devrait déjà être mis à la porte alors que les Blaugrana révisent leur équipe, après avoir conclu un accord avec l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski en plus des trois attaquants qu’ils ont ajoutés dans le passé. 8 mois.

Tottenham déménagera pour Maddison ?

Des rumeurs ont suggéré qu’une autre option pour le rôle offensif que Conte envisage est James Maddison de Leicester City, qui a connu une saison stellaire la saison dernière, le joueur de 25 ans accumulant 12 buts et 8 passes décisives en 35 sorties.

🚨Tottenham Hotspur envisage sérieusement la signature du milieu de terrain de Leicester City James Maddison. 📄Le joueur n’a actuellement que deux ans sur son contrat actuel avec Leicester City. 👨🏻‍💻[@POKeefe1]#THFC | #COYSpic.twitter.com/gT8TxAe37A – Dernier mot sur les Spurs (@LastWordOnSpurs) 15 juillet 2022

Cependant, l’Anglais de 25 ans ne serait pas bon marché, les précédentes parties intéressées ayant été citées à plus de 60 millions de livres sterling pour l’éloigner de Leicester.

Lire la suite:

Les rumeurs de transfert de dimanche : Messi, Saka, Kimpembe, De Jong, Toney et plus

Everton voit l’offre d’ouverture pour la star de Burnley rejetée

Cet article a été édité par

Josh Barker.