Tottenham et Sheffield United condamnent les abus racistes visant Wes Foderingham

Tottenham et Sheffield United ont condamné les abus racistes subis par Wes Foderingham à la suite du choc entre les équipes en Premier League samedi dans le nord de Londres.

Les Spurs ont marqué deux fois dans le temps additionnel pour revenir d’un but et sceller la dernière victoire de retour de l’histoire de la Premier League alors que Richarlison et Dejan Kulusevski ont frappé respectivement aux 98e et 100e minutes.

Foderingham n’a rien pu faire pour empêcher ce retour tardif et a contribué de manière impressionnante à garder les hommes d’Angel Postecoglou à distance alors que l’équipe locale a accumulé 28 tirs au stade Tottenham Hotspur.

Mais dimanche, Sheffield United a révélé que le joueur de 32 ans avait été la cible d’abus racistes en ligne après le match.

« Sheffield United condamne les messages racistes, injurieux et menaçants qui ont été envoyés à Wes Foderingham après le match d’hier contre les Spurs », ont déclaré les Blades sur les réseaux sociaux.

« Le club va désormais travailler avec les instances compétentes pour enquêter et soutenir Wes. Il n’y a pas de place pour le racisme dans notre jeu. »

Les Spurs ont également fait une déclaration sur les réseaux sociaux dimanche, qui disait : « Nous sommes dégoûtés d’entendre des messages racistes, abusifs et menaçants envoyés à Wes Foderingham après le match d’hier.

« Le club s’oppose fermement à toute forme de discrimination et coopérera pleinement avec Sheffield United et les instances compétentes dans leurs enquêtes.

« Nous n’hésiterons pas à prendre les mesures les plus énergiques possibles, y compris l’interdiction de club, contre tout soi-disant supporter reconnu responsable. »

