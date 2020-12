Un regard sur ce qui se passe dans le football européen mercredi:

ANGLETERRE

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, poursuit sa tentative de décerner le premier trophée du club depuis 2008, lorsque son équipe se rend au deuxième niveau de Stoke en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Les Spurs ont chuté en Premier League ces derniers temps, après avoir perdu contre Liverpool et Leicester en l’espace de quatre jours. Stoke, dirigé par l’ancien entraîneur d’Irlande du Nord Michael O’Neill, cherche à égaler les exploits de Brentford, un autre club de deuxième niveau qui a battu Newcastle mardi pour atteindre les demi-finales avec le tenant du titre Manchester City. Le dernier match de quart de finale voit Manchester United jouer à Everton.

ESPAGNE

Eden Hazard revient dans l’équipe des Real Madrids pour son match contre Grenade après s’être remis de sa dernière blessure. Un problème musculaire à la cuisse droite l’a empêché de jouer à Madrids lors des six derniers matches. Hazard n’a fait que six apparitions cette saison. L’entraîneur madrilène Zinedine Zidane reconnaît que cela n’a pas été facile psychologiquement pour la star belge de faire face aux blessures répétées qu’il a subies depuis son arrivée au club de Chelsea. Madrid accueille Grenade à la recherche d’une cinquième victoire consécutive dans le championnat espagnol qui le laissera bloqué sur les mêmes points que le leader Atltico Madrid. Zidane repose Luka Modric pour le match. En outre, un Celta Vigo en plein essor visite Getafe à la recherche d’une cinquième victoire consécutive depuis l’arrivée d’Eduardo Coudet en tant qu’entraîneur. Le Real Betis accueille Cdiz avec les deux sans victoire en deux tours, tandis qu’Eibar est à Alavs dans un derby du Pays basque.

ITALIE

L’un des clubs milanais terminera l’année en tête de la Serie A. Le leader actuel, l’AC Milan, a un avantage d’un point sur l’Inter Milan et accueille la Lazio lors de son dernier match de 2020. Milan est la seule équipe invaincue de Serie A après la défaite de la Juventus. contre la Fiorentina mardi. L’Inter est l’équipe en forme, avec six victoires successives, et il visite Hellas Verona. Napoli, troisième, a sept points de retard sur Milan et aura été renforcé en remportant son appel contre une défaite par défaut 3-0 contre la Juventus et une déduction de points. Il héberge Torino. Toujours dans le dernier tour de l’année, ses Bologne contre Atalanta, Roma contre Cagliari, Sampdoria contre Sassuolo, Spezia contre Gênes et Udinese contre Benevento.

FRANCE

Les blessures s’accumulent pour le Paris Saint-Germain, qui manquera 10 joueurs, dont Neymar et le demi-centre Presnel Kimpembe, pour le match de championnat à domicile contre une équipe physique de Strasbourg juste au-dessus de la zone de relégation et ayant besoin de points. L’attaquant du PSG Kylian Mbappe est également dubitatif. Le champion en titre du PSG pourrait entrer dans la trêve hivernale dans la rare position d’être à la troisième place, puisqu’il devance d’un point Lyon et le leader Lille. Lille a le match le plus difficile des deux lorsqu’il se rendra à Montpellier, sixième place, tandis que Lyon devrait s’attendre à battre Nantes, 15e place, et à faire 14 matchs invaincus. Le trio offensif habile de Lyon composé de Memphis Depay, Karl Toko Ekambi et le nouveau venu Tino Kadewere a l’air de plus en plus beau.

ALLEMAGNE

Stuttgart accueille Fribourg dans un match de Bundesliga au deuxième tour de la Coupe d’Allemagne le dernier jour de matchs en 2020 avant la pause hivernale raccourcie. Stuttgart essaie de reproduire la solide course qui l’a amené dans la moitié supérieure du classement lors de sa première saison depuis sa promotion, tandis que Fribourg a mal commencé la saison mais est maintenant invaincue cinq matchs. Wolfsburg, qui poursuit la Ligue des champions, a une équipe épuisée par coronavirus et blessure alors qu’il joue Sandhausen de deuxième niveau. Le Werder Bremen visite Hanovre et Mayence en difficulté joue Bochum. Le football allemand prend une pause plus courte que d’habitude avant de reprendre les matchs de championnat le 2 janvier.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports