Tottenham et le Shakhtar en pourparlers sur les frais d’indemnisation de Salomon

Le directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, a déclaré à ESPN que le club était en pourparlers avec Tottenham au sujet d’une indemnisation pour Manor Solomon.

Le joueur de 24 ans a rejoint les Spurs avec un transfert gratuit en juillet après avoir profité d’une règle de la FIFA qui permet aux joueurs étrangers en Russie et en Ukraine de suspendre unilatéralement leurs contrats après le déclenchement de la guerre dans la région.

Le Shakhtar est l’un des nombreux clubs à avoir contesté les modifications apportées à l’annexe 7 du Règlement sur le statut et le transfert des joueurs, mais ces protestations ont été rejetées par la FIFA ainsi que par le Tribunal arbitral du sport.

Solomon était sous contrat avec le Shakhtar jusqu’à fin 2023, ce qui signifie que Tottenham aurait dû payer des frais de transfert si l’annexe 7 n’avait pas existé.

Cependant, Palkin est optimiste que le Shakhtar recevra de l’argent directement des Spurs, alors que les conversations se poursuivent avec la directrice de l’administration et de la gouvernance du football du club, Rebecca Caplehorn.

« Nous avons eu des conversations avec Tottenham et Rebecca », a déclaré Palkin à ESPN. « Nous avons convenu qu’elle enverrait des propositions.

« Nous sommes maintenant, disons, dans un processus de négociation avec eux. J’espère et je crois que nous trouverons une solution. Pour le moment, il est assez tôt pour dire quelque chose de précis, car nous sommes en bonne voie dans ces négociations. »

Les discussions ont eu lieu autour du match amical disputé entre les deux clubs en août, un match organisé pour collecter des fonds pour la fondation caritative du Shakhtar, Shakhtar Social, qui soutient la crise humanitaire actuelle en Ukraine.

Manor Solomon a connu un début de vie encourageant à Tottenham cette saison. Photo de Marc Atkins/Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une part des frais de transfert futurs que les Spurs recevraient pour Solomon était une option, bien que Palkin vise à récupérer les 6,5 millions d’euros (6,81 millions de dollars) que le Shakhtar a payés au Maccabi Petah Tikva pour l’ailier en janvier 2019.

« Nous voulons couvrir nos pertes », a ajouté Palkin. « Pour Tottenham, ce n’est pas beaucoup d’argent. Nous avons payé 6,5 millions d’euros et je ne pense pas que ce soit une somme énorme pour un club du niveau de Tottenham, pour un club qui participe à la Premier League anglaise. Je pense qu’il est possible de couvrir ces pertes. Je n’essaie pas de générer une sorte de profit.

« Je crois que nous trouverons une solution. Je ne sais pas s’ils accepteront 6,5 millions d’euros mais je crois que nous trouverons une solution. D’un point de vue image, ils n’ont pas besoin de ce genre d’affaire.

« Ce genre d’affaire ne sent pas très bon parce que quand vous signez un gars libre qui devrait partir pour 20 millions d’euros, ce n’est pas bon. Nous avons joué un bon match amical, ils ont été ouverts avec nous, ils nous ont aidés, etc. « Ces relations, nous avons de bonnes relations avec Tottenham et je pense que ces relations nous aideront à trouver une bonne solution. Je crois que dans deux semaines maximum, nous trouverons une solution. »

Le Shakhtar a engagé des poursuites judiciaires suite à la perte d’un autre joueur, Tete, d’abord prêté à Lyon puis à Galatasaray,

Ils poursuivent Lyon, car Palkin affirme avoir empoché 1 million d’euros lorsque l’ailier a rejoint Leicester grâce à un nouveau prêt en janvier, tandis qu’il existe une autre affaire contre Tete et Galatasaray ensemble après avoir rejoint l’équipe turque en août en utilisant l’Annexe 7. Tete avait un contrat avec le Shakhtar jusqu’à fin 2023.

« Lorsque Tete a quitté notre club pour la première fois sous l’Annexe 7, il a rejoint l’Olympique Lyonnais et ils l’ont ensuite prêté à Leicester pour 1 M€.

« Ils ont abusé de l’Annexe 7 parce qu’ils ne peuvent pas vendre de joueurs parce que le joueur nous appartenait. Le joueur avait un contrat avec nous. Il semble qu’ils aient reçu un enrichissement sans cause aux dépens de notre club.

« Maintenant, nous avons déposé une demande auprès de la FIFA pour obtenir la restitution de cet argent. Après Leicester, Tete a déménagé à Galatasaray. Nous déposons une plainte contre Tete mais il a uni la responsabilité avec Galatasaray. Conformément à l’annexe 7, le joueur doit nous envoyer une lettre officielle avant Le 1er juillet pour dire « Je souhaite utiliser l’annexe 7 pour suspendre mon contrat ».

« Tete n’a pas envoyé cette lettre. Nous avons demandé à Tete de revenir au club à plusieurs reprises et il nous a ignorés. En raison de son absence, nous avons unilatéralement résilié son contrat. Cela signifie qu’en fait Tete a résilié ce contrat.

« Il a une clause dans ce contrat de 150 millions d’euros, vous savez. Maintenant, Tete et Galatasaray sont ensemble responsables de ce type de résiliation de contrat. »

Bien que la FIFA ait rejeté toute demande de modification ou d’abolition de l’Annexe 7, le Shakhtar continue de faire pression en faveur d’un changement par l’intermédiaire de l’Association européenne des clubs, dont le président Nasser Al-Khelaifi est personnellement impliqué.

« J’ai également eu des discussions avec Nasser et il nous aide à essayer d’entrer en contact avec la FIFA et à trouver une solution pour aider le football ukrainien », a déclaré Palkin.

« Lorsque nous luttons contre l’Annexe 7, nous luttons et représentons tous les clubs ukrainiens. Nous avons reçu sept lettres de clubs ukrainiens, je les ai envoyées à Nasser. Ces lettres contiennent la situation de ces clubs car nous attendons toujours l’aide de la FIFA. .

« Comment est-il possible, d’un côté, de libérer tous nos joueurs, de terminer leur contrat et qu’ils deviennent libres pour le marché ?

« Les clubs recrutent nos joueurs pour lesquels nous avons payé des millions de dollars ou d’euros mais personne ne nous aide. En même temps, la FIFA nous pousse à rembourser toutes nos dettes.

« Après le début de la guerre, j’ai des dettes allant jusqu’à 40 millions d’euros. Ce sont des dettes pour les joueurs libérés par la FIFA et en même temps, je ne peux pas vendre de joueurs, je ne peux pas prêter de joueurs, mais en même temps, je dois générer de l’argent pour joueur. C’est une situation ridicule.

Des sources à la FIFA ont déclaré à ESPN que la situation de chaque joueur est jugée au cas par cas afin que les joueurs ne puissent pas automatiquement partir avec un transfert gratuit.

Divers ajustements à l’annexe 7 ont également été apportés en tenant compte de la santé financière des clubs ukrainiens. Parmi eux, les joueurs et les personnels souhaitant utiliser l’annexe 7 doivent en informer leur équipe par écrit avant le 1er juillet et ceux qui ont prolongé leur contrat après le 7 mars 2022 ne peuvent désormais pas suspendre leurs accords.