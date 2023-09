Tottenham et le Bayern proposent de recruter le milieu de terrain de Chelsea

Le Bayern Munich et Tottenham Hotspur devraient se disputer la signature de Conor Gallagher. Le milieu de terrain de Chelsea a été associé à un éloignement du club pendant la majeure partie de l’été. Cependant, l’international anglais est jusqu’à présent resté sur place.

Gallagher a débuté tous les matches jusqu’à présent cette saison sous la direction du nouveau patron des Blues, Mauricio Pochettino. Le milieu de terrain a même été capitaine de l’équipe pour son match de Coupe Carabao avec Wimbledon mercredi également. Néanmoins, Chelsea a recruté plusieurs joueurs de haut niveau au milieu de terrain jusqu’à présent cet été.

De nouvelles recrues pourraient forcer le milieu de terrain anglais à quitter Chelsea

Chelsea a récemment acheté Moises Caicedo, Romeo Lavia et Lesley Ugochukwu. Leurs honoraires combinés oscillaient autour de 222 millions de dollars. Caicedo est presque un titulaire garanti dans l’alignement de Pochettino pour la plupart des matches. Lavia et Ugochukwu pourraient également très bien figurer en bonne place dans l’équipe cette saison. Les deux jeunes, bien que très bien notés, n’ont encore que 19 ans. Pour l’instant, ils ont besoin de peu de temps pour se développer.

Néanmoins, Chelsea a des options au milieu de terrain et pourrait permettre à Gallagher de partir moyennant des frais importants. Les Blues avaient précédemment rejeté une offre de West Ham pour le milieu de terrain d’un montant de 50 millions de dollars. Cela signifie que le Bayern ou les Spurs devront dépasser cette somme d’argent. Le gardien prétend que Chelsea écouterait des offres plus proches de 63 millions de dollars.

Tottenham et le Bayern explorent des accords pour Gallagher

Les Spurs ont de l’argent à dépenser après avoir vendu l’attaquant superstar Harry Kane au Bayern plus tôt dans le mois. Les géants allemands ont dépensé environ 110 millions de dollars pour sécuriser l’attaquant de 30 ans. Bien que l’équipe de Premier League puisse se permettre Gallagher, elle devra peut-être d’abord se débarrasser des joueurs. Pierre-Emile Hojbjerg est presque certain de quitter l’équipe du nord de Londres cet été. L’Atletico Madrid et Manchester United ont tous deux des liens avec l’international danois. Les Spurs devront peut-être vendre Hojberg avant de faire un geste tardif pour Gallagher.

Le Bayern, en revanche, préférerait peut-être embaucher Gallagher pour un premier accord de prêt. Cela ne plaira cependant pas aux responsables de Chelsea. L’actuel patron du Bayern, Thomas Tuchel, connaît Gallagher grâce à son précédent passage de 20 mois avec le club de l’ouest de Londres. Tuchel est également en pourparlers avec Chelsea concernant le défenseur Trevoh Chalobah.

PHOTO : IMAGO / Images de sports professionnels