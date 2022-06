Tottenham et l’Atletico Madrid sont en pourparlers sur le changement de défenseur

Par Conor Laird









Les géants de la Liga, l’Atletico Madrid, intensifient la poursuite par le club d’un membre de la ligne arrière d’Antonio Conte à Tottenham Hotspur, selon des informations.

Le joueur en question ? Emerson Royal.

L’international brésilien Emerson, bien sûr, a été vivement pressenti pour s’éloigner du nord de Londres cet été.

Cela vient avec l’équipe de transfert de l’équipe de Tottenham Hotspur connue pour faire pression pour la signature de Djed Spence de Middlesbrough, aboutissant à l’inévitable conclusion que les Lilywhites sont prêts à se séparer de leur arrière droit actuel de premier choix.

Malgré une amélioration de la forme au cours des derniers mois de la campagne, Conte, semble-t-il, reste d’avis qu’Emerson n’a tout simplement pas le niveau requis pour être titulaire dans une équipe qui espère se hisser au sommet de l’équipe anglaise. jeu au fil des saisons à venir.

Comme mentionné ci-dessus, cependant, une équipe qui semble tout à fait plus intéressée par les talents du joueur de 23 ans est l’Atletico Madrid.

En fait, Los Colchoneros ont, selon le journaliste italien des transferts Marco Conterio, entamé des pourparlers avec leurs homologues des Spurs, au sujet d’un éventuel contrat d’été pour le Brésilien.

Diego Simeone et compagnie. On dit qu’ils “pressent” la signature d’Emerson, sachant que la plus belle forme de la carrière du défenseur est survenue en Espagne, avant son changement de Premier League l’été dernier.

Les termes d’un accord de prêt assorti d’une option d’achat sont quant à eux en cours de discussion.

📢⚪️🔴 #Atleti in pressing su Emerson Royal del #Tottenham. Contatti adesso in corso per prenderlo in prestito con diritto di riscatto dal #THFC @TuttoMercatoWeb —Marco Conterio (@marcoconterio) 27 juin 2022

