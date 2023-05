Tottenham et Crystal Palace enquêtent sur les abus raciaux visant Son Heung-min

Tottenham et Crystal Palace ont déclaré qu’ils enquêtaient sur les abus raciaux visant l’attaquant sud-coréen des Spurs Son Heung-min lors de l’affrontement de samedi en Premier League dans le nord de Londres.

Après le match, que Tottenham a remporté 1-0 grâce à une tête de Harry Kane, des vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux qui semblaient montrer un fan faisant un geste raciste envers Son après avoir été remplacé à la fin de la seconde période.

« Nous sommes au courant d’une vidéo circulant en ligne (ainsi que des rapports qui nous sont directement adressés) concernant un individu à l’extérieur des Spurs hier, semblant faire des gestes racistes envers Heung-min Son », Palace a déclaré dans un communiqué. (s’ouvre dans un nouvel onglet) le dimanche.

Et ils ont ajouté: « Les preuves ont été partagées avec la police, et lorsqu’il sera identifié, il fera face à une interdiction de club. Nous ne tolérerons pas un tel comportement dans notre club. »

L’année dernière, Son a fait l’objet d’abus similaires à Chelsea, ce qui a entraîné l’interdiction d’un des fans des Blues.

« La discrimination de quelque nature que ce soit est odieuse et n’a pas sa place dans la société, dans notre jeu et dans notre club », a déclaré les Spurs sur leur site Internet.

« Nous travaillons avec Met Police et Crystal Palace pour enquêter et identifier l’individu impliqué.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que s’il est reconnu coupable, l’individu recevra l’action la plus sévère possible – comme ce fut le cas plus tôt cette saison lorsque Son a subi des abus raciaux similaires à Chelsea. »