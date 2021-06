Tottenham et Antonio Conte en pourparlers, discutent de l’avenir de Harry Kane

Tottenham Hotspur est en pourparlers avec Antonio Conte sur le poste vacant de leur manager avec l’avenir de Harry Kane parmi les principaux sujets de discussion, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Spurs ont été contraints de rechercher des cibles alternatives après avoir mis fin à leur intérêt pour l’ancien entraîneur-chef Mauricio Pochettino.

Le Paris Saint-Germain a déclenché une prolongation d’un an de son contrat le liant au club jusqu’en 2023, mais en tout cas, des sources ont déclaré à ESPN que Pochettino n’avait manifesté aucune volonté ferme de partir et avait plutôt discuté des objectifs de transfert pour la saison prochaine. avec la hiérarchie du club de Ligue 1.

Pochettino reste attaché à Tottenham après avoir passé cinq ans et demi au club avant son limogeage en novembre 2019, mais les Spurs sont confrontés à une tâche extrêmement difficile pour l’éloigner du Parc des Princes et ont donc commencé à parler à Conte.

L’Italien a quitté l’Inter Milan après les avoir guidés vers leur 19e titre de Serie A la saison dernière et, de manière significative, est donc disponible sans obliger les Spurs à verser une quelconque indemnité. L’Inter a nommé l’ancien patron de la Lazio Simone Inzaghi comme successeur de Conte jeudi.

Les pourparlers progresseraient bien avec le président Daniel Levy désireux de résoudre la situation managériale avant de se tourner vers l’avenir de Kane, qui a demandé à quitter le club.

Il reste à voir si la nomination possible de Conte suffira à convaincre Kane de changer d’avis, bien que les Spurs hésitent à vendre de toute façon étant donné son importance pour l’équipe et le fait qu’il lui reste trois ans sur son actuel 200 000 £. contrat à la semaine.

L’avenir de Kane a été l’un des principaux sujets de discussion lors des négociations avec Conte. Des rapports en Italie suggèrent également que les deux parties sont encore assez éloignées des revendications salariales de Conte.

Le joueur de 51 ans a remporté la Premier League avec Chelsea lors de sa première saison en 2016-17, mais a été limogé un an plus tard après avoir remporté la FA Cup et terminé cinquième.

Les Spurs étudient également la possibilité de faire appel à l’ancien directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici pour travailler aux côtés de Conte dans un rôle encore non spécifié.