La Premier League est de retour après une nouvelle pause et c’est là que l’action s’intensifie.

Il y a eu beaucoup de drames jusqu’à présent et d’autres à venir, à commencer par Liverpool contre Everton sur talkSPORT, suivi d’un derby de Londres qui ne manquera pas de modifier à nouveau la configuration du terrain.

7 En soulignant quelles équipes, selon lui, sont les gagnantes et les perdantes de cette campagne Crédit : Getty

Nous en sommes à huit matches et il y a eu des surprises, des déceptions majeures et de brillantes signatures. Ici, l’animateur de talkSPORT et ancien attaquant d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, donne son verdict.

Gagnants

Ange Postecoglou a mené Tottenham en tête du classement avant la trêve internationale, avec sa victoire 1-0 sur Luton suffisante pour les maintenir au-dessus d’Arsenal à la différence de buts.

Il est juste de dire que personne ne savait vraiment comment les Spurs se comporteraient sous la direction de leur nouveau patron après une décevante huitième place la saison dernière – et cela inclut Gabby.

Lorsqu’on lui a demandé qui étaient les gagnants jusqu’à présent, il a répondu : « Ce doit être les Spurs. Je disais dans une émission talkSPORT, la saison dernière, nous riions en disant que la meilleure chose à propos des Spurs était les concerts de Beyoncé au stade.

« C’était moi qui plaisantais avec mon co-animateur Jamie O’Hara, qui adore Tottenham. C’est à quel point c’était mauvais aux Spurs ! Maintenant, il n’y a plus de plaisanteries, c’est juste ‘Les Spurs se portent bien’. 4-3-3, plus de cinq à l’arrière, James Maddison entrant au tournant, vous avez [Heung-min] Fils de retour à son meilleur.

« Défensivement, [Micky] Van de Ven, [Destiny] Udogie, tu vois un gardien qui ne fait pas d’erreurs comme [Hugo] Lloris, c’est juste une meilleure ambiance autour des Spurs maintenant.

Donc pour moi, les Spurs sont définitivement les gagnants cette saison. »

7 Tout s’est très bien passé pour Tottenham cette saison Crédit : Getty

Perdants

« Je dirais probablement Brentford. »

Lorsqu’on lui a demandé si Manchester United avait connu un début plus catastrophique, il a poursuivi : « Oui, United a été pauvre, mais j’ai vu à quel point Brentford était mauvais contre Everton.

« Une victoire, ils ne se ressemblent plus, ils ont des problèmes avec Ivan Toney qui veut partir en janvier. [Yoane] Wissa et [Bryan] Mbeumo va à la Coupe d’Afrique des Nations, ils vont s’y installer pendant un mois ou six semaines.

« Ils ont donc des problèmes pour l’avenir. Je pense que l’attaquant vedette qu’ils ont signé, Kevin Schade, s’est blessé, donc ils ont des problèmes à venir. Nous disons que les équipes sont trop bonnes pour tomber, mais on ne sait jamais.

« Brentford doit se ressaisir. »

7 La saison de Brentford a été résumée par le fait qu’ils ont laissé filer leur avance à Old Trafford dans le temps additionnel Crédit : Getty

Surprendre

Les trois équipes promues du championnat sont proches de la zone de relégation de la Premier League – Luton, qui se trouve juste à l’extérieur aux 17e, 18e place de Burnley et en bas de la ligue Sheffield United.

Bournemouth est 19e, eux et les Blades n’ayant pas encore remporté un seul match de championnat jusqu’à présent cette saison.

La saison dernière, les trois promus sont restés debout et Gabby a été choquée de voir les débutants de cette année et Bournemouth faire aussi mal qu’eux.

« Peut-être que je suis surpris de voir à quel point ils sont pauvres. Burnley est toujours pauvre. Oui, ils ont remporté la victoire contre Luton, mais vous ne pouvez pas jouer ce football ouvert en Premier League.

« C’est bien en Championnat, mais vous ne pouvez pas être naïf. Cela va arriver à ce stade de la saison où vous continuez le football et descendez, ou changez-le, jouez un peu plus défensivement certains matchs. et peut-être rester éveillé.

« Je pense avoir été surpris de voir à quel point les équipes promues ont été médiocres. »

7 Sheffield United a eu un choc jusqu’à présent Crédit : Getty

La plus grosse déception

Après un mercato prometteur, Man United est dixième du championnat et dernier de son groupe de Ligue des Champions.

Le drame hors terrain entre Jadon Sancho et Erik ten Hag, ainsi que les allégations de violence domestique d’Antony ont, selon Gabby, résumé leur début de campagne décevant.

« Au début de la saison, je me disais ‘ils ont signé [Rasmus] Hojlund, vous avez Casemiro là-dedans, des recrues défensives, vous avez fait venir Mason Mount.

« Vous avez ces nouveaux joueurs dans l’équipe, mais cette saison, ils jouent comme des étrangers. Vous regardez Manchester United jouer et vous pensez ‘[Marcus] Rashford n’a pas l’air intéressé. Ils ont des problèmes avec Sancho.

« Même Antony qui revient, va-t-il aider l’équipe autant qu’il devrait l’être ? Ils ont donc beaucoup de problèmes avec Manchester United.

« Au début de la saison, je suis sûr que les fans de Man United pensaient ‘vous savez quoi, rapprochons-nous de Man City et d’Arsenal, restons dans le top quatre et réussissons en Ligue des champions’. Ils pourraient perdre chaque match. de la Ligue des Champions, cela ne me surprendrait pas. »

7 Man United n’a pas été à la hauteur des attentes Crédit : GETTY

Meilleure signature

« C’est entre Maddison et [Liverpool’s Dominik] Szoboszlai. Maddison parce qu’il vient d’ajouter cette dimension différente aux Spurs.

« Tu avais [Giovani] Lo Celso traînait, avant que tu aies [Bryan] Gil et ce fut une montre difficile. C’est peut-être pour cela que l’entraîneur a dû jouer à cinq en défense.

« Maintenant, vous les regardez et Maddison prend le ballon. La passe décisive contre Luton dans des endroits restreints, il peut marquer des buts, un superbe but contre Burnley.

« Pour l’argent aussi, 40 millions de livres sterling, je pense que la chute de Leicester a rendu service aux Spurs. Je pense simplement que la façon dont Maddison s’intègre aux Spurs doit être la signature de l’été. »

7 Maddison a été un succès pour les Spurs, marquant deux fois et fournissant cinq passes décisives Crédit : Getty

Mais lorsqu’on lui a demandé comment les Spurs faisaient face à la perte du meilleur buteur de tous les temps, Harry Kane, face au Bayern Munich, il a poursuivi : « Je dois ravaler mes propres mots. J’ai dit que les Spurs pourraient finir huitième ou neuvième parce qu’ils ont perdu 30 Premiers ». Buts en championnat la saison dernière.

« Cette saison, ils ont gagné avec des marges serrées et ont réparti les buts dans toute l’équipe. »

Pire signature

Après avoir remplacé le gardien de longue date David de Gea, le gardien de Man United Andre Onana a fait la une des journaux cette saison – mais pas toujours pour les bonnes raisons.

Cela n’est pas passé inaperçu auprès de Gabby, mais il pense qu’il y a de la lumière au bout du tunnel pour la star des Diables Rouges.

« Onana est là-haut [for worst signing]. « C’est à cause de la façon dont il a commencé. Mason Mount est là-haut, il n’a rien fait, n’est-ce pas ?

« [Kai] Havertz. Havertz est jusqu’à présent le capitaine de l’équipe du flop. Mais je vais devoir aller à Onana.

7 Onana a inscrit 12 buts en Premier League cette saison jusqu’à présent Crédit : GETTY

« Il a été très pauvre. Il a été très décontracté quand il reçoit le ballon pour moi, beaucoup trop décontracté comme s’il jouait avec ses amis.

« Si vous voulez être aussi décontracté et donner quelques passes, soyez au moins un excellent stoppeur.

« Il doit arrêter certains de ces tirs qu’il ne sauvegarde pas. Vous regardez le match contre Brentford, il doit arrêter ça, vous regardez le match contre Brentford. [Leroy] Un bon sens contre le Bayern Munich, j’ai dû le sauver.

« Il s’en sortira bien, mais pour l’instant, je dirais que c’est le flop de la saison. »

