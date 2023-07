Tottenham est sur le point de signer Ashley Phillips mais veut signer un autre défenseur central

Signer un défenseur central avant le début de la saison est « définitivement notre intention », a déclaré mercredi l’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou.

Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen et Micky van de Ven de Wolfsburg font partie des Spurs qui ont poussé à signer, mais aucun défenseur central n’a encore franchi la porte.

Ashley Phillips, le défenseur central de 18 ans très bien noté de Blackburn Rovers, devrait se joindre de manière imminente pour environ 3 millions de livres sterling, mais il est considéré comme plus un pour l’avenir et il est entendu que sa signature n’affecte pas la poursuite. des autres cibles des Spurs.

Postecoglou est bien conscient de la nécessité de renforcer le cœur d’une défense qui a concédé 63 buts en Premier League la saison dernière et trois autres lors de la défaite amicale de mardi face à West Ham.

« J’en avais identifié une partie très tôt », a-t-il déclaré à un petit groupe de journalistes. « Je ne pense pas que ce soit un secret sur certains des domaines que nous devions renforcer. Le gardien en était un et la défense centrale en est un autre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait signer un défenseur central avant le début de la saison des Spurs contre Brentford le 13 août, Postecoglou a répondu: « Oui, je pense que c’est définitivement notre intention, absolument. Nous y travaillons depuis un certain temps et nous essaierons certainement de le faire le plus rapidement possible.

Les Spurs aimeraient idéalement signer deux défenseurs centraux cet été, en plus de Phillips. L’international anglais des moins de 19 ans devrait terminer son examen médical au Royaume-Uni dans les prochaines 24 heures avant de s’envoler pour la Thaïlande pour le reste de la tournée de pré-saison de Tottenham.

En ce qui concerne les départs, Davinson Sanchez et Japhet Tanganga, qui ont tous deux joué au centre de la défense de Tottenham contre West Ham mardi, sont disponibles pour un transfert afin de libérer de la place pour les nouveaux arrivants potentiels.

En général, Postecoglou est conscient de la nécessité de réduire une équipe de 37 joueurs qui comprend un groupe de 31 sur la tournée de pré-saison.

« Nous avons une grande équipe (ici) mais je pense que je voulais les amener et travailler avec eux et obtenir une certaine clarté dans ma tête et leur donner de la clarté parce que je pense que vous trouverez que beaucoup de ils diront: « Pour être honnête, ce n’est pas pour moi, la façon dont nous jouons et dont nous nous entraînons », car comme je le dis, je fais les choses différemment », a-t-il déclaré.

« Chaque jour que nous avons ensemble, chaque match comme hier soir, cela vous donne de la clarté sur certaines choses et il ne fait aucun doute que l’équipe sera réduite et qu’il y aura d’autres changements d’ici à probablement la fin du mercato. »

La prochaine étape pour les Spurs est un match amical contre Leicester City à Bangkok dimanche.

(Photo : Getty Images)