Tottenham est lié à l’ancien arrière latéral de Man City, Pedro Porro, mais l’équipe de Premier League et le Sporting Lisbon semblent être à part dans les évaluations du joueur

Tottenham aurait entamé des négociations avec le Sporting Lisbon dans sa quête pour récupérer Pedro Porro, évalué à 31 millions de livres sterling, en janvier.

Antonio Conte aurait identifié le joueur de 23 ans comme le joueur pour résoudre ses problèmes d’arrière droit pour remplacer Emerson Royal et Matt Doherty.

Getty L’arrière droit du Sporting Porro aurait suscité l’intérêt de Tottenham

Les Spurs ont examiné de près l’ancien défenseur de Manchester City plus tôt cette saison en Ligue des champions.

Porro, qui n’a jamais joué un seul match pour l’équipe de Pep Guardiola, a impressionné lors des deux matches de phase de groupes contre les Londoniens du nord.

Et selon Ô Jogoles Spurs ont entamé des pourparlers avec la partie portugaise sur un accord pour signer l’arrière latéral dans la nouvelle année.

Mais le Sporting n’est pas pressé de vendre Porro, qui est lié à l’Estadio Jose Alvalade jusqu’en 2025.

Cependant, si les Spurs ou tout autre prétendant potentiel cherchent à obtenir ses services, ils n’accepteront que des offres d’environ 31 millions de livres sterling.

Point de presse espagnol COMME ont également commenté l’intérêt de Conte pour l’ancien homme de Gérone.

Getty Porro a impressionné lors de ses deux matches contre les Spurs plus tôt dans la saison

Le rapport indique que Tottenham a l’intention de soutenir l’Italien sur le marché.

L’une des raisons est qu’ils cherchent à convaincre Conte de prolonger son séjour aux Spurs au-delà de l’été.

Et bien qu’il ait déjà déboursé 15 millions de livres sterling pour Djed Spence cet été, Conte a soutenu qu’il était une signature faite par le club.

AS ajoute que les Spurs ne sont pas disposés à répondre aux demandes du Sporting et ne sont prêts à débourser qu’entre 22 et 26 millions de livres sterling.

Getty Porror a été évalué à 31 millions de livres sterling par la partie portugaise du Sporting

Avec les Spurs, il a été affirmé que Porro avait également été observé par le Bayern Munich.

Mais leur intérêt pour le joueur s’est estompé après avoir fait venir Noussair Mazraoui à l’expiration de son contrat à l’Ajax.

L’international espagnol à une sélection Porro a disputé 20 matchs dans toutes les compétitions cette saison – avec un but et neuf passes décisives.