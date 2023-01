Tottenham est-il sur le point de devenir SUPER riche ? Ce que signifie l’investissement du PSG pour les Spurs

Tottenham Hotspur pourrait devenir aussi riche que Newcastle United et Manchester City – grâce au PSG.

La semaine dernière, Nasser Al-Khelaifi, président du PSG et président de Qatar Sports Investments, aurait rencontré (s’ouvre dans un nouvel onglet) président exécutif de Tottenham Daniel Levy lors d’une réunion que les Spurs nient. QSI est apparemment intéressé à investir dans la Premier League, les Lilywhites étant le grand candidat.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les Spurs, pour la Premier League et même pour le Paris Saint-Germain ?

Pourquoi les propriétaires du PSG veulent-ils racheter Tottenham Hotspur ?

Nasser Al-Khelaifi est le visage public de Qatari Sports Investments (Crédit image : Getty)

Si vous pensiez que le Qatar passerait au second plan après la Coupe du monde 2022, pour ne plus jamais en entendre parler… vous vous trompiez.

QSI double sa contribution au football et souhaite apparemment participer à la prochaine Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Selon Ville AM (s’ouvre dans un nouvel onglet)les propriétaires du PSG cherchent à vendre des participations minoritaires dans les champions français avec le diffuseur international qatarien BeIN Sports, avec des parties américaines qui seraient intéressées.

Le Qatar voit probablement le type de réseau dont dispose le City Football Group d’Abu Dhabi et en veut une partie. Le succès footballistique de Red Bull en est également un bon exemple. Après avoir fait un premier investissement en rachetant une participation minoritaire dans Braga, QSI s’est apparemment également renseigné sur Leeds United dans le passé.

Manchester United et Liverpool recherchent tous deux des investisseurs. Aucune nouvelle sur l’un ou l’autre sur le radar, pour l’instant.

QSI n’aurait qu’une participation minoritaire dans Tottenham

Précisons une chose dès le départ : le PSG n’achète pas 100 % de Tottenham.

Le groupe ENIC détient 85,55% du capital social émis total des Spurs. Le visage public du club, Levy et sa famille détiennent 29,4% du capital social d’ENIC, tandis que Joe Lewis en détient 70,6%.

Cela laisse près de 15% du club qui n’appartient pas à Lewis et Levy : les actions restantes sont détenues par plus de 30 000 personnes. On ne sait pas encore si un investisseur externe achèterait ces actions ou une partie de la part d’ENIC dans le club.

Un investisseur qatari ferait-il d’énormes signatures pour Tottenham ?

Kylian Mbappé pour les Spurs, quelqu’un ? (Crédit image : Getty Images)

Pourquoi pas? Au cours de l’été, ENIC a annoncé qu’il injectait 150 millions de livres sterling dans le club pour tenir la promesse faite au manager Antonio Conte qu’il serait soutenu sur le marché des transferts. Si QSI a une part, pourquoi ne devrait-il pas l’utiliser ?

En théorie, un actionnaire qui souhaite injecter des capitaux dans Tottenham pourrait le faire s’il le souhaitait, avec seulement les lois du fair-play financier à contourner. L’ampleur de leur investissement ne peut être limitée que par leur intérêt pour le projet – il peut être facile de supposer qu’ils seraient un partenaire silencieux pour Levy et Lewis, mais après avoir vu Abu Dhabi et l’Arabie saoudite transformer la Premier League avec leur richesse, peut-être que le Qatar aimerait rivaliser.

Ce qui semble réaliste, cependant, c’est que les deux auraient un réseau partagé lorsqu’il s’agit de repérer des talents et de développer des stars. Alors que QSI construit un réseau de clubs qui ne comprend actuellement que Braga, il pourrait bien être possible que Tottenham ait une équipe satellite portugaise pour envoyer de jeunes talents pour le développement.

Si Tottenham souhaite se débarrasser d’un autre Tanguy Ndombele à l’avenir – et le PSG est intéressé – un prêt serait beaucoup plus facile à négocier, non ? Les deux équipes ont des équipes féminines ambitieuses qui pourraient également bénéficier de ce partenariat.

Y aurait-il un conflit d’intérêts entre le PSG et les Spurs ?

Le Paris Saint-Germain et Tottenham ont cet homme en commun (Crédit image : Getty)

Le PSG et Tottenham ne se sont jamais rencontrés en Ligue des champions. Les deux ont une histoire relativement jeune dans la meilleure compétition européenne, après tout – mais ce n’est pas exactement un problème pour des joueurs comme RB Leipzig et Red Bull Salzburg, n’est-ce pas ?

Certes, il n’y a pas eu deux clubs affiliés aussi grands que ces deux-là dans la même compétition – mais compte tenu de la priorité que l’UEFA a établie dans le passé, il n’y a pas beaucoup d’opposition qu’ils pourraient opposer à ce genre d’accord. Effectivement, plusieurs participations minoritaires sont autorisées par les propriétaires et cela ne devrait pas changer de si tôt.

De même, la Premier League n’a probablement pas une jambe sur laquelle se tenir si elle souhaite opposer son veto à cet accord, étant donné que la prise de contrôle de Newcastle a donné le feu vert. QSI ayant les doigts dans deux gros tartes ne fait sûrement que rendre les deux parties plus fortes.