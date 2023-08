Tottenham envisage un accord d’échange ambitieux, alors que la révolution d’Ange Postecoglou se poursuit: rapport

Tottenham Hotspur pourrait négocier un accord d’échange intrigant, alors qu’Ange Postecoglou poursuit la refonte de son équipe dans le nord de Londres.

Les Lilywhites ont pris un bon départ en Premier League cette saison, après avoir battu Manchester United le week-end et pris un point à Brentford à l’extérieur lors de leurs deux premiers matches. Mais avec beaucoup d’affaires encore à faire, Postecoglou a des domaines de son équipe qu’il doit aborder.

Tottenham aimerait toujours qu’un autre attaquant ait perdu Harry Kane cet été – et avec beaucoup de joueurs à changer cet été, il pourrait encore y avoir d’autres noms qui se dirigent vers la porte de sortie.

Harry Kane a été le départ majeur de Tottenham cet été (Crédit image : Getty Images)

Selon Le courrierles Spurs poursuivent toujours Brennan Johnson de Nottingham Forest et pourraient proposer aux Tricky Trees un accord d’échange impliquant Davinson Sanchez.

Auparavant signature record de Tottenham, le Colombien est tombé dans l’ordre hiérarchique au fil des ans et est l’un des nombreux joueurs marginaux avec lesquels Postecoglou est prêt à se séparer. Sanchez a encore beaucoup d’expérience en Premier League et pourrait jouer dans un arrière trois ou quatre pour Forest.

Forest a rejeté une offre de Brentford dans la région de 35 millions de livres sterling plus tôt dans la fenêtre – et on pense qu’ils tiennent le coup pour un montant d’environ 50 millions de livres sterling. Cela pourrait bien être atteint, cependant, sous la forme d’un mouvement d’échange.

Tottenham a reçu une offre d’environ 12 millions de livres sterling pour Sanchez du Spartak Moscou au cours de l’été, selon parlerSPORT. En théorie, ils pourraient égaler l’offre de 35 millions de livres sterling de Brentford et offrir Sanchez à Forest pour Johnson.

Brennan Johnson de Nottingham Forest est sur le radar de Tottenham (Crédit image : Ritchie Sumpter/Nottingham Forest FC via Getty Images)

Sanchez a traversé une période difficile ces derniers temps sous le maillot des Lilywhites et a subi l’ignominie d’être remplacé après avoir été amené sur le terrain lors de la défaite contre Bournemouth la saison dernière, avec la foule sur son dos.

Johnson est évalué par Marché de transfert vaut 38 millions d’euros.

