Tottenham envisage l’ancien patron de la Roma Paulo Fonseca alors que la saga pour remplacer Jose Mourinho se poursuit

Tottenham s’est tourné vers l’ancien patron de la Roma, Paulo Fonseca, alors que leur recherche de manager prend une autre tournure, ont déclaré des sources à ESPN.

Les Spurs ont jusqu’à présent eu du mal à nommer un remplaçant permanent pour Jose Mourinho – qui a été limogé en avril – après avoir exploré la possibilité que Mauricio Pochettino revienne au club et qu’Antonio Conte prenne en charge.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’un contrat de trois ans avait été discuté avec Fonseca, 48 ans, qui a quitté la Roma le mois dernier et a ensuite été remplacé par Mourinho.

Il reste possible que les Spurs se tournent vers Erik ten Hag malgré sa décision de signer une prolongation de son contrat à l’Ajax, mais Fonseca est désormais considéré comme le favori pour le poste.

Tottenham souhaite avoir un nouveau manager en place avant de se concentrer sur le maintien de Harry Kane au club.

L’avenir de Kane a été l’un des sujets abordés lors des conversations de Conte avec le club et il reste à voir si la nomination de Fonseca serait suffisante pour que Kane change d’avis et veuille rester.

Le retour de Pochettino aurait constitué un dossier beaucoup plus solide, mais des sources ont déclaré à ESPN que le Paris Saint-Germain était toujours confiant qu’il resterait au club et discutait des objectifs de transfert pour la saison prochaine avec la hiérarchie depuis un certain temps.

Conte aurait eu des opinions divergentes sur la direction du club et bien qu’il y ait également eu des désaccords sur ses revendications salariales, l’Italien a déclaré à la Gazzetta dello Sport: « L’argent n’est pas mon obsession. Je regarde des projets et je suis prêt à rester à la maison s’ils ne me convainquent pas.

« J’aime les défis difficiles mais s’il y a quelque chose avec un club qui ne me convainc pas, je préfère dire ‘non, merci’. »

Fonseca pourrait rejoindre Fabio Paratici à Tottenham. Le joueur de 48 ans devrait devenir le nouveau directeur sportif des Spurs après avoir quitté la Juventus la semaine dernière.