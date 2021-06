Tottenham en pourparlers avec Antonio Conte et envisage Fabio Paratici pour le rôle de directeur sportif | Actualités footballistiques

Tottenham est en pourparlers avec Antonio Conte au sujet de leur poste de direction vacant, mais il reste une certaine distance entre les deux parties sur ses revendications salariales, selon Sky en Italie.

Fabio Paratici, qui a quitté la Juventus le mois dernier et a travaillé avec Conte entre 2011 et 2014, pourrait également le suivre aux Spurs et devenir leur nouveau directeur sportif.

Les Spurs sont à la recherche d’un nouveau manager permanent depuis le limogeage de Jose Mourinho en avril – Ryan Mason a pris la direction temporaire pour le reste de la saison alors que le club a terminé septième de la Premier League.

La semaine dernière, il est apparu que Mauricio Pochettino était en pourparlers avec les Spurs au sujet d’un retour sensationnel au club après moins de six mois à la tête du Paris Saint-Germain.

Conte, qui a quitté l’Inter le mois dernier seulement trois semaines après avoir dirigé le club italien vers son premier titre de Serie A en 11 ans, est en pourparlers concernant le poste des Spurs.

Image:

Conte a remporté la Premier League en tant que manager de Chelsea en 2016-17



Une nomination potentielle marquerait un retour en Angleterre pour le joueur de 51 ans trois ans après son départ de Chelsea, où il a remporté à la fois la Premier League et la FA Cup pendant deux saisons en charge.

Conte a rejoint Chelsea après l’Euro 2016 après avoir entraîné l’Italie pendant deux ans.

Son mandat de trois ans en tant que patron de la Juventus de 2011 à 2014 l’a vu travailler avec Paratici, qui était le directeur du football du club.

Paratici a rejoint la Juve en 2010 et a joué un rôle clé dans le club turinois en remportant neuf titres consécutifs en Serie A de 2012 à 2020.

Image:

Photographié ici avec Pavel Nedved (L) en décembre, le directeur du football Fabio Paratici a quitté la Juventus en mai après 11 saisons au club



Conte, un ancien joueur de la Juve, était en charge des trois premiers triomphes du titre, et il a décroché une quatrième médaille de vainqueur de Serie A en guidant l’Inter au Scudetto en 2020-21.

Il est parti d’un commun accord après avoir conclu un accord avec les propriétaires du club, qui le verra payer 7 millions d’euros (6 millions de livres sterling) pour la dernière année de son contrat.

Conte a été impliqué dans un différend avec les propriétaires de l’Inter après avoir proposé une réduction des effectifs de son équipe.

Le président de l’Inter, Steven Zhang, aurait demandé à Conte de réduire sa masse salariale de 15 à 20% et de vendre potentiellement des joueurs d’une valeur allant jusqu’à 70 millions de livres sterling cet été.