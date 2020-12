Edinson Cavani a saisi la gorge d’un adversaire, puis a attrapé un but tardif crucial pour envoyer Manchester United en demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise et un match revanche avec le féroce rival Manchester City.

Si VAR avait été en opération pour la compétition, l’attaquant uruguayen n’aurait peut-être pas été sur le terrain pour marquer le premier match de United à la 88e minute lors de la victoire 2-0 sur Everton mercredi.

En effet, plus tôt dans la mi-temps, Cavani a été vu mettre sa main droite autour de la gorge du défenseur d’Everton Yerry Mina et jeter le Colombien au sol à la suite d’une bagarre entre les Sud-Américains. L’incident n’a apparemment pas été repéré par les officiels du match, qui n’ont pas pu l’examiner car aucun VAR n’est en place.

Anthony Martial a ensuite ajouté un deuxième but à la sixième minute du temps d’arrêt avec pratiquement le dernier coup de pied du match à Goodison Park pour sceller la place de United en demi-finale à une jambe, où l’équipe a été tirée à domicile contre le champion en titre City dans une répétition. de la rencontre de derby de la même étape la saison dernière.

La gentille récompense de Tottenham pour avoir battu Stoke 3-1 lors de l’autre match de quart de finale mercredi était un match à domicile contre un autre adversaire de deuxième rang, Brentford, dans les quatre derniers. Les demi-finales auront lieu dans la semaine du 4 janvier, la finale au stade de Wembley ayant été repoussée en avril.

C’était une autre polémique pour Cavani, qui la semaine dernière a été accusé d’inconduite par la Fédération de football pour avoir utilisé un terme espagnol pour les Noirs qui, selon lui, était destiné à un salut affectueux.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, n’a pas vu grand chose de mal avec l’incident avec Mina.

Ce sont deux Sud-Américains qui ont déjà eu quelques batailles il n’y a pas si longtemps en qualification pour la Copa America, a déclaré Solskjaer. Alors non, non, non. C’était un vrai match de football.

United a atteint les demi-finales de trois compétitions la saison dernière, la Coupe de la Ligue, la FA Cup et la Ligue Europa et les a toutes perdues.

Maintenant, l’équipe de Solskjaer a la chance de mettre fin à la possession de trois ans de City sur le trophée et de se déplacer en vue de sa première pièce d’argenterie sous le manager norvégien.

C’est le pire match à perdre, une demi-finale », a déclaré Solskjaer. «Au moins quand vous arrivez à une finale, vous ressentez ce sentiment, l’accumulation.

«Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour arriver en demi-finale dans un bon état. Bien sûr, nous avons de nombreux matchs de championnat avant cela.

Le tirage au sort n’aurait pas pu être plus doux pour l’ancien manager de United, Jose Mourinho, qui a remporté deux victoires en menant Tottenham à son premier trophée majeur depuis 2008.

Gareth Bale, Ben Davies et Harry Kane ont marqué pour les Spurs lors d’une victoire de routine à Stoke alors que Mourinho a maintenu son impressionnant record en Coupe de la Ligue, qu’il a remporté avec Chelsea à trois reprises et également à United. C’est une compétition qu’il vise et l’a gagnée à chaque fois qu’il atteint les demi-finales.

Pour gagner d’autres trophées, vous devez gagner plus de matchs », a déclaré Mourinho. La FA Cup n’a pas commencé pour nous. En Ligue Europa, nous sommes dans les 32 derniers. En Premier League, je vous ai déjà dit ce que nous sommes.

Mourinho a aligné une équipe solide à Stoke, septième du championnat, Kane disputant le match complet au milieu d’une série de matchs bien remplis en Premier League.

Bale a jeté un coup d’œil sur un centre de Harry Winks pour donner à Tottenham l’avance à la 22e minute avec son troisième but depuis son retour au club en septembre pour un deuxième sort. L’ailier n’est pas sorti pour la seconde période à cause d’une blessure au mollet.

Jordan Thompson a égalisé pour Stoke à la 53e dans un but rare pour les hôtes à la suite d’une contre-attaque, mais Davies a remis Tottenham devant avec un entraînement bas féroce de 25 mètres (mètres).

Kane a remporté la victoire à la 81e en courant sur le col de Moussa Sissokos et en écrasant un tir montant dans le toit du filet.

« C’est un mercredi soir froid, humide et venteux à Stoke, donc c’était difficile », a déclaré Winks, répétant un cliché souvent utilisé sur Stoke remontant à l’époque où le club était en Premier League et difficile à battre à domicile.

Mais nous nous sommes bien appliqués, nous étions agressifs et prêts à rivaliser.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

___

Steve Douglas est à https://twitter.com/sdouglas80