Tottenham écarte Bournemouth avec un affichage mature

Le nouveau look d’Ange Postecoglou Tottenham Hotspur a poursuivi son impressionnant début de saison. Tottenham a battu Bournemouth 2-0 au Vitality Stadium samedi après-midi pour remporter deux victoires consécutives.

L’équipe d’Ange Postecoglou est entrée dans cette rencontre délicate sur la côte sud grâce à son énorme victoire contre Manchester United le week-end dernier.

Les visiteurs ont commencé le match du bon pied avec leurs passes complexes avec James Madisson et Yves Bissouma tirant les ficelles au milieu de terrain. Les Spurs ont failli prendre l’avantage en 14eème minute lorsque Son Heung-min a coupé le dégagement de Neto pour le laisser à Maddison, mais l’international anglais s’est précipité à l’intérieur de la surface pour tirer directement sur le gardien de Bournemouth.

Trois minutes plus tard, le joueur de 26 ans portait le score à 1-0 après un magnifique mouvement de Tottenham. Pape Matar Sarr a enfilé un magnifique ballon derrière la ligne arrière de Bournemouth et Maddison, après avoir réalisé une course incisive, a terminé avec aplomb, trouvant le coin inférieur.

L’équipe de Postecoglou aurait dû mener 2-0 à la 36eème minute, mais c’est Richarlison qui a gaspillé une énorme occasion avec le but à sa merci. Le Brésilien a eu un spectacle d’horreur tout au long de son séjour sur le terrain et n’était plus que l’ombre de lui-même.

Tottenham a résisté à la pression de Bournemouth en seconde période

Malgré leur retard à la pause, les hôtes sont sortis avec leurs armes en seconde période. Bournemouth a joué avec beaucoup de positivité et a eu plusieurs occasions de rétablir la parité.

La ligne arrière des Spurs a été soumise à une forte pression alors que Bournemouth cherchait à monter la barre. Antoine Semenyo a frappé le petit filet d’une superbe frappe lointaine et malgré la domination totale de l’équipe locale, ils n’ont pas réussi à égaliser.

Bien contre le cours du jeu, Tottenham a porté le score à 2-0 lorsque Dejan Kulusevski s’est glissé sur une passe carrée de Destiny Udogie depuis le bord de la surface. Le Suédois a profité d’une ligne arrière passive de Bournemouth pour frapper le fond des filets avec une finition intelligente et sécuriser les trois points pour son équipe.

Tottenham se rendra désormais à Burnley la semaine prochaine avant son déplacement en milieu de semaine contre Fulham en Coupe Carabao. La défaite est un coup dur pour Bournemouth, qui a désormais perdu ses deux derniers matchs malgré un bon jeu. Andoni Iraola doit inspirer ses garçons avant le difficile déplacement de la semaine prochaine à Brentford.

