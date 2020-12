LONDRES – Jose Mourinho a été loué à juste titre pour le pragmatisme streetwise qu’il a introduit à Tottenham depuis son entrée en fonction en décembre dernier, mais ils devront peut-être faire preuve de plus d’ambition s’ils veulent soutenir un défi pour le titre de Premier League. Crystal Palace méritait pleinement son match nul 1-1 dimanche, après avoir échangé des coups dans un match égal avant le premier match de Harry Kane à la 23e minute avant de dicter les conditions pour une grande partie de la seconde période.

L’égalisation à la 81e minute de Jeff Schlupp est peut-être venue du fait d’avoir concédé un trop grand nombre de «coups francs latéraux», ce que Mourinho a déploré lorsque les Spurs ont perdu des points en retard contre Newcastle et West Ham plus tôt dans la saison, mais ils ont sans doute été punis pour avoir concédé l’initiative assez facilement. .

Le premier but de Harry Kane a assuré que son partenariat remarquable avec Son Heung-Min continue de tourner – ils ont maintenant combiné pour 32 buts en Premier League, quatre de moins que le record de Didier Drogba et Frank Lampard – mais en réalité, cela devait plus à l’Angleterre. l’impudence du capitaine et un manque de concentration de la part du gardien du palais Vicente Guaita. Reprenant une simple passe de Son en position centrale à environ 35 mètres, Kane a tenté sa chance et a frappé un tir du pied droit qui a attrapé Guaita et a trouvé le filet.

Le match s’était déroulé de bout en bout jusqu’à ce point, Eberechi Eze et Wilfried Zaha causant des problèmes aux Spurs, mais après la 35e minute, les Spurs n’ont réussi qu’une seule tentative au but jusqu’à ce que Palace finisse par égaliser. Ils ont invité la pression qui a conduit à l’objectif de Schlupp, en encourageant l’équipe locale et les 2000 fans à Selhurst Park pour la première fois depuis le 7 mars alors que Palace cherchait un retour tangible pour leur rythme de travail et leurs efforts.

Les Spurs n’ont recommencé à jouer qu’une fois que leur avance avait disparu, et ont failli arracher les trois points tardivement alors qu’Eric Dier avait un coup franc de temps d’arrêt brillamment sauvé par Guaita. En vérité, ils avaient raté leur chance d’obtenir le résultat bien avant.

Le défi du titre de Tottenham dépendra de voir des matchs contre les équipes inférieures de la Premier League, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire au Palace. Clive Rose / Getty Images

Bien qu’un tel conservatisme portait les caractéristiques d’une approche tactique classique de Mourinho, comme cela était évident en prenant sept points à Manchester City, Chelsea et Arsenal, le joueur de 58 ans a insisté sur le fait que cette décision de s’asseoir et d’essayer de voir le match se terminer n’était pas sa conception.

« Mes instructions n’ont pas changé depuis la préparation du match il y a deux jours, hier avant le match et à la mi-temps », a-t-il déclaré. « C’est le genre de jeu où vous avez besoin du ballon. C’est le genre de jeu où vous ne pouvez pas accepter un bloc bas. Il y a des adversaires où vous avez un bloc bas et vous pouvez être là pendant trois heures et ils ne font pas mal. [you].

« Il y a d’autres adversaires comme Crystal Palace, quand vous avez un bloc bas, ils mettent les géants dans la surface, la recherche de pression, les secondes balles, les rebonds, les coins, les coups francs latéraux, et vous ne pouvez pas accepter cela.

« Nous avons préparé l’équipe à ne pas faire ça. En première mi-temps, nous l’avons très très bien fait. En seconde période, nous ne l’avons pas fait, mais je ne veux pas blâmer les joueurs parce qu’ils veulent le faire. S’ils ne l’ont pas fait, c’est parce qu’ils ne pouvaient pas le faire. S’ils ne pouvaient pas le faire, c’est parce que Crystal Palace à cette époque était très solide. Il y a 15 ou 20 ans, vous aviez une grande différence de qualité des joueurs entre les grands clubs et les plus petits clubs. En ce moment, la différence entre les clubs est la dimension, mais pas la qualité, des joueurs. La qualité est très similaire, et ils nous ont créé des problèmes. «

Les Spurs n’ont pas pu faire appel à Gareth Bale lors de leur rallye tardif, car il a raté le match en raison d’une maladie non liée au COVID-19. Il y a eu une apparition notable de cinq minutes pour Dele Alli, qui a fait sa première apparition en championnat depuis le premier jour de la saison. C’est sur ce terrain même en janvier 2016 qu’il a marqué sans doute le plus beau but de sa carrière, pivotant superbement pour ramener à la maison depuis le bord de la surface, mais il est maintenant l’ombre de ce joueur, confronté à un combat pour son avenir à Tottenham au milieu spéculation selon laquelle le Paris Saint-Germain pourrait chercher à le prêter en janvier.

Les Spurs sont également une proposition différente ces jours-ci, et presque certainement pour le mieux étant donné qu’ils finiraient dimanche soit en haut du tableau, soit à la deuxième place avec Liverpool jouant Fulham à travers la capitale. Mais pour y rester dans les mois à venir, les Spurs doivent sûrement avoir besoin de montrer le désir de terminer les équipes avec quelque chose de plus que de la résilience défensive.