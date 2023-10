Tottenham a contacté ses supporters et leur a dit de ne pas apporter de drapeaux nationaux lors de leur match de Premier League contre Fulham lundi.

Le club a envoyé par courrier électronique à ses fans des billets pour le match de lundi soir au Tottenham Hotspur Stadium, leur expliquant qu’un match de football « n’est pas une arène appropriée pour afficher des drapeaux d’une quelconque affiliation politique ou religieuse ou quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme incendiaire ».

« Le club a toujours considéré qu’un match de football est avant tout un moment pour montrer son allégeance à une équipe de football », peut-on lire.

« Un match de football n’est pas une arène appropriée pour afficher des drapeaux de toute affiliation politique ou religieuse ou quoi que ce soit qui pourrait être considéré comme incendiaire – cela peut inclure des drapeaux nationaux en période de conflits, de campagnes ou de problèmes politiques. »

Les joueurs, managers et officiels de match de Premier League porteront des brassards noirs et observeront une minute de silence lors des matches qui se dérouleront ce week-end en mémoire des victimes du conflit en cours entre Israël et le Hamas.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu’au moins 4 137 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la dernière guerre, dont une majorité de femmes, d’enfants et de personnes âgées. Plus de 13 000 autres personnes ont été blessées.

Israël a déclaré que 1 400 de ses citoyens avaient été tués lors du raid du week-end du 7 octobre.