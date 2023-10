Tottenham « dégoûté » par les ignobles abus raciaux visant Destiny Udogie après la victoire de Liverpool

Tottenham a condamné les abus racistes visant l’arrière gauche Destiny Udogie à la suite de sa victoire 2-1 contre Liverpool en Premier League samedi.

L’international italien des moins de 21 ans, d’origine nigériane, a posté sur Instagram après le match et a été frappé par un certain nombre d’émojis de singe et de commentaires racistes.

Plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont commenté les abus dimanche et les Spurs ont publié lundi une déclaration condamnant le racisme.

« Nous sommes dégoûtés par les messages racistes adressés à Destiny Udogie sur les réseaux sociaux après le match de samedi contre Liverpool », a déclaré le club.

« Nous travaillerons avec la Premier League et, dans la mesure du possible, prendrons des mesures contre toute personne que nous serons en mesure d’identifier. Nous sommes à vos côtés, Destin. »

Udogie a été une révélation pour Tottenham cette saison depuis son départ de l’Udinese, où il est resté en prêt après l’accord initial en 2022.

Le joueur de 20 ans a de nouveau été excellent lors de la victoire de samedi, impressionnant dans ses duels contre Mohamed Salah et dessinant les deux fautes qui ont vu Diogo Jota réserver deux fois de suite dans la seconde moitié du match.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a critiqué la première de ces décisions après le match et les Reds ont publié dimanche soir un communiqué condamnant l’erreur « inacceptable » qui a vu Luis Diaz refuser un but parfaitement bon en première mi-temps au Tottenham Hotspur Stadium.

