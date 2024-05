Tottenham contre Manchester City : Premier League – en direct | première ligue

Nous le savons tous, mais ce serait un manquement flagrant au devoir journalistique de ne pas le rappeler à tout le monde. Une victoire de City les verra dépasser Arsenal et prendre deux points d’avance au classement. première ligue sommet, les laissant dans la course au titre avant la dernière ronde de matchs dimanche.

Un point suffira à garantir à l’équipe d’Ange Postecoglou la cinquième place et une place en Ligue Europa, mais la défaite les rendra vulnérables à la possibilité d’être dépassés par l’un ou les deux de Newcastle United et Chelsea, qui ont tous deux six points de retard sur les Spurs et il leur reste deux parties à jouer. Newcastle a une différence de buts largement supérieure à celle des Spurs, tandis que celle de Chelsea est actuellement identique.