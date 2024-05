Tottenham contre Man City : les fans des Spurs sont en conflit pour aider Arsenal

Harry Symeou, Chroniques d’un Gooner

Pour un supporter d’Arsenal, s’appuyer sur les Spurs n’est jamais une bonne chose.

Premièrement, je m’attends à une atmosphère étrange à l’intérieur du Tottenham Hotspur Stadium, car même si vous pouvez vous laisser entraîner à vouloir que votre propre équipe réussisse, les répercussions de ce résultat pourraient donner aux plus grands rivaux des Spurs un premier titre de Premier League en 20 ans.

Deuxièmement, sous Ange Postecoglou, leur défense a parfois ressemblé à un pare-feu en chocolat et les chances qu’ils limitent suffisamment Manchester City pour obtenir un résultat positif semblent donc très minces.

Compte tenu des enjeux pour Arsenal et du fait que personne ne semble donner à West Ham la moindre chance de provoquer la surprise dimanche, vous pouvez être pardonné de penser que le choc de mardi soir est absolument décisif pour le titre. Et on se sent impuissant, c’est entre leurs mains plutôt que les nôtres !

Je suppose que la meilleure façon de faire face est de nous convaincre complètement de l’incapacité des Spurs à obtenir un résultat. Ce n’est qu’alors que nous pourrons gérer la déception qui nous saisira inévitablement mardi à 22 heures, tourner notre attention vers dimanche et nous diriger vers l’Emirates Stadium avec l’espoir que la journée se transforme en quelque chose de spécial.

Anna Howells, Spurs XY

Tottenham Hotspur contre Manchester City est généralement un match assez amusant pour nous car nous avons remporté des victoires fantastiques contre eux dans le passé.

Mais espérons-nous la même chose cette fois-ci ? L’ambiance pourrait être légèrement différente mardi soir. Ce sera unique. Si nous marquons et gagnons, alors, bien sûr, nous célébrerons notre équipe. Cependant, si nous en concédons quelques-uns et perdons contre City, cela ne semblera pas être une trop grande perte pour les champions potentiels.

J’ai vu beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux disant que nous deviendrions des fans de City pour la soirée, juste pour qu’Arsenal ait moins de chances de remporter le titre. Il y a certainement beaucoup de supporters qui, dans ce cas-ci, se soucient plus d’arrêter nos rivaux que de gagner le match.

Pour moi, il s’agit plutôt d’une situation légère et gagnant-gagnant. Nous voulons les trois points pour notre propre bien, mais nous pouvons accepter une défaite si cela gêne nos rivaux.

En fin de compte, je soutiens les Spurs, donc je veux ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Si nous perdons avec style, c’est toujours beaucoup plus facile à gérer que de perdre sans performer.