Tottenham contre Brentford : Premier League – en direct

Pontus Jansson, capitaine sortant de Brentford – il quitte le club après la semaine prochaine – s’est entretenu avec BT Sport, et au sujet d’Ivan Toney.

Pour moi, en tant que capitaine et coéquipier, le plus important est de se rappeler qu’il y a une personne derrière tout cela. Bien sûr, il était émotif et triste. Il l’a pris fort.

« Le plus important est d’être là, en tant que personne, et nous en tant que club. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort mais pour le moment nous devons le soutenir et lui donner de l’amour. Il est l’un des principaux joueurs de l’équipe. Nous avons une solidarité dans le club et tout le monde aidera Ivan.